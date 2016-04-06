«11 ударов молотком в голову»: шокирующие подробности убийства белорусской легкоатлетки

Новости Беларуси. Подробности громкого уголовного дела – убийства известной белорусской спортсменки Юлии Балыкиной сегодня сообщили в Следственном комитете. Об исчезновении легкоатлетки стало известно осенью прошлого года.

В убийстве сознался бывший молодой человек девушки.

Однако он отказался показать, где спрятал труп. И тем самым максимально осложнил условия для проведения судмедэкспертизы и доказательства своей вины.

Тем не менее, тело Юлии Балыкиной со следами многочисленных ударов молотком было обнаружено. Сегодня уголовное дело передано в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемому грозит наказание вплоть до высшей меры.

Евгений Архиреев, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый находился под действием наркотических средств. Во время ссоры, возникшей в результате внезапно возникших неприязненных личных отношений обвиняемый нанес по телу Юлии Балыкиной 12 ударов молотком, причем 11 ударов были нанесены в жизненно важный орган – голову. Совершив убийство, труп упаковал в полимерную упаковку от мебели и вывез в лесной массив.