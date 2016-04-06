В Польше загорелась белорусская фура со строительными материалами

Новости Беларуси. По пути из Польши на ходу загорелась белорусская фура, которая направлялась в Гродно. Дым было видно за несколько километров.

Оба водителя не пострадали, они успели выскочить из машины и сразу же стали тушить огонь. Однако не справились. К ним на помощь приехали пять пожарных расчетов. На несколько часов пришлось перекрыть крупную магистраль.

Причины ЧП сейчас выясняет полиция. В фуре перевозили стройматериалы, в том числе легкогорючую монтажную пену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дариуш Лукашевич, спасатель:

Горела фура. В ней было около двух тонн монтажной пены и другой строительной продукции. Клей был в грузовике. Когда мы подъехали, водитель был уже не в машине. Он ехал в Беларусь. Дорогу мы на некоторое время перекрывали, чтобы погасить пожар.