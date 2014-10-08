В жилом доме в Ушачском районе взорвался газ: хозяйка зажгла конфорки и ушла из кухни

Новости Беларуси. Утром 7 октября произошел взрыв газа в жилом доме по улице Молодежной в деревне Глыбочка Ушачского района. Повреждены стены помещения, потолочное перекрытие, окно.

Жильцы дома в момент взрыва находились в соседней комнате и не пострадали.

Со слов хозяйки, утром она зажгла 2 конфорки газовой плиты и вышла из кухни. Через 10 минут после этого и произошел взрыв газовоздушной смеси - в комнате присутствовал еле ощутимый запах газа, на который хозяйка не обратила внимания.

50-литровый баллон с газом находится в металлическом шкафу на улице.

Баллон и газовая плита не повреждены. Причина взрыва и ущерб устанавливаются.

А вот для 56-летней женщины в Столбцовском района взрыв газового баллона закончился трагедий. В момент происшествия она как раз готовила ужин и получила ожоги. Хозяйственная постройка, где находилась неисправная газовая плита, полностью уничтожена пожаром. Смотрите видео.

МЧС напоминает: если в помещении присутствует запах газа, необходимо исключить использование открытого огня и проветрить помещение!

В зимнее время в частных жилых домах необходимо периодически проверять вентиляционные каналы.