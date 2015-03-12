12 марта в разных районах Минска рухнули два дерева: на машины и на забор

Новости Беларуси. Рухнувшее дерево 12 марта утром изрядно помяло две легковушки. Неприятный инцидент произошел на улице Надеждинской. Старый тополь не выдержал порывов ветра и с треском упал на припаркованные автомобили.

В случившемся жильцы винят ЖЭС, а коммунальщики, в свою очередь, укоряют в бездействии сотрудников районного «Зеленстроя». На «горячую линию» телеканала СТВ позвонили очевидцы события.

Дмитрий Соколовский, очевидец:

Порыв ветра – и хруст, звук. Потом увидел, как два дерева падали. И дальше, за мусорными ящиками, там тоже пень. Эти деревья падали, люди неоднократно обращались в ЖРЭО, в ЖЭС.

Александр Крукович, пострадавший:

Инцидент очень неприятный, конечно, случился. Добивались раньше, чтобы это убрали, но никому дела до этого не было. Вот, пожалуйста, случилось. Даже не знаю, к кому обращаться.

Совпадение или нет, но уже через несколько часов похожая ситуация произошла в другой части города – на улице Степянской. Там дерево обрушилось на забор соседнего дома, тем самым полностью перегородив подъездную дорогу.

В течение нескольких лет местные жители звонили в ЖЭС, чтобы спилить злополучное дерево. Положительного ответа так и не дождались, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Местная жительница:

Я до этого дерева не дошла, может, шагов пять. Услышала треск и в это время остановилась. Передо мной оно упало, навстречу мне ехала машина и тоже остановилась. Я водителю сказала, что он счастливый человек, раз вовремя остановился.