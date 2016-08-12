12 августа на улице Долгобродской в Минске водитель сбил пешехода: 62-летняя женщина госпитализирована

Новости Беларуси. Днем на Долгобродской водитель сбил пешехода. В результате ДТП пострадала 62-летняя женщина. С многочисленными травмами ее госпитализировали в больницу. По предварительной информации, пенсионерка выбежала из трамвая на зеленый свет для пешеходов. Движение она завершала уже на красный. Вовремя притормозить водитель автомобиля не успел.

Внук пострадавшей женщины решил не рисковать и остался дожидаться разрешающего сигнала светофора. Что, возможно, позволило избежать худших последствий. По данному факту проводится проверка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.