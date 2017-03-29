Пожар в деревне Заболотье: хозяина загоревшегося дома с серьёзными ожогами доставили в реанимацию

Новости Беларуси. А в Борисовском районе на пожаре мужчина получил ожоги.
Загорелся жилой дом в деревне Заболотье.
Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, деревянное здание горело открытым пламенем. Выбираясь из дома, пострадал хозяин.
Новости Беларуси. А в Борисовском районе на пожаре мужчина получил ожоги.
Загорелся жилой дом в деревне Заболотье.
Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, деревянное здание горело открытым пламенем. Выбираясь из дома, пострадал хозяин.
С ожогами почти половины тела, мужчину доставили в реанимацию. Когда начался пожар, сельчанин спал на кровати, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения и проснувшись,
когда дом уже был в огне.
Вероятная причина возгорания неосторожность при курении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.