Пожар в деревне Заболотье: хозяина загоревшегося дома с серьёзными ожогами доставили в реанимацию

Новости Беларуси. А в Борисовском районе на пожаре мужчина получил ожоги. Загорелся жилой дом в деревне Заболотье. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, деревянное здание горело открытым пламенем. Выбираясь из дома, пострадал хозяин.

С ожогами почти половины тела, мужчину доставили в реанимацию. Когда начался пожар, сельчанин спал на кровати, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения и проснувшись,