Погоня со стрельбой в центре Минска: за полчаса водитель BMW нарушил 10 пунктов правил дорожного движения

Новости Беларуси. Погоня со стрельбой в центре Минска.

Этой ночью десяток экипажей ГАИ в течении получаса преследовали автомобиль марки БМВ.

Водитель уходил от инспекторов на большой скорости, петляя по городу. Как установили правоохранители, за рулем была 19-летняя девушка, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, позже ее сменил несовершеннолетний молодой человек.

Чтобы задержать нарушителей, сотрудникам ГАИ пришлось применить табельное оружие.

На улице Смоленской водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар.

Гонщики не пострадали, однако им придётся нести ответственность за ночной драйв, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Зараник, начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Провели медицинское освидетельствование, водитель оказался трезвый, а пассажир, который первый был первым у руля, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка 98 года рождения – 84 промили

В данный момент правоохранители дают правовую оценку действиям молодых людей.