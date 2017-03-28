Погоня со стрельбой в центре Минска: за полчаса водитель BMW нарушил 10 пунктов правил дорожного движения

Новости Беларуси. Погоня со стрельбой в центре Минска.
Этой ночью десяток экипажей ГАИ в течении получаса преследовали автомобиль марки БМВ.
Водитель уходил от инспекторов на большой скорости, петляя по городу. Как установили правоохранители, за рулем была 19-летняя девушка, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, позже ее сменил несовершеннолетний молодой человек.
Чтобы задержать нарушителей, сотрудникам ГАИ пришлось применить табельное оружие.
На улице Смоленской водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар.
Гонщики не пострадали, однако им придётся нести ответственность за ночной драйв, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сергей Зараник, начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Провели медицинское освидетельствование, водитель оказался трезвый, а пассажир, который первый был первым у руля, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Девушка 98 года рождения – 84 промили
В данный момент правоохранители дают правовую оценку действиям молодых людей.
За время погони было нарушено 10 пунктов правил дорожного движения.