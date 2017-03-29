Женщина спрыгнула с технического этажа многоэтажного дома в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске женщина выпала с балкона, расположенного на 13-м этаже здания.

Трагедия произошла во вторник утром.

Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, «в милицию позвонила соседка и сообщила о том, что женщина намеревается спрыгнуть c балкона». Правоохранители приехали немедленно, но было уже поздно.

У женщины остались муж и малолетний ребенок. Ей было 36 лет.

По предварительной информации, женщина находилась в состоянии депрессии.

Суицид – далеко не всегда следствие серьезной психической болезни. Частая причина самоубийства – конфликты в семье, на работе, неприятности в учебе. Около 80% самоубийств были совершены в состоянии депрессии различной степени тяжести. В переходный период смены сезонов – осенью и весной – психика становится более уязвимой. Специалисты – о том, как справиться с этим состоянием и не совершить непоправимых ошибок (здесь подробнее).