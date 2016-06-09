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Су-27 потерпел крушение под Москвой: лётчик погиб, отводя истребитель от населённого пункта

09 июня 2016 13:58
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Новости России. Истребитель СУ-27 потерпел крушение недалеко от Москвы. Самолет выполнял фигуры высшего пилотажа на показательных выступлениях.

При возвращении судна на базу отказало бортовое оборудование. Пилот Сергей Ерёменко, отводя самолёт от населенного пункта, не успел катапультироваться.

Место трагедии изучают специалисты из Министерства обороны России. Черные ящики специалисты уже достали – сейчас занимаются их расшифровкой.

Все полеты истребителей СУ-27 приостановлены до выяснения причин авиакатастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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