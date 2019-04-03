В Лунинце из-за бесхозной коробки была эвакуирована ж/д станция

Новости Беларуси. 2 апреля около трёх часов дня на железнодорожной станции Лунинец эвакуировали 50 человек из-за бесхозной коробки.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, о подозрительной коробке рядом со зданием дефектоскопии правоохранителям рассказал диспетчер станции.

Прибывшая СОГ проверила коробку размером 25 на 10 см металлодетектором. Прибор среагировал. После этого пассажиров и работников станции эвакуировали.

Затем коробка была осмотрена, в ней лежал кирпич. По предварительной информацией, над коллегой подшутили работники одного из предприятий. В сумку мужчины положили коробку с кирпичом. Когда гражданин его нашёл, то просто выкинул посторонний предмет из сумки.

Проводится проверка. Движение поездов не приостанавливалось.

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