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В Лунинце из-за бесхозной коробки была эвакуирована ж/д станция

03 апреля 2019 07:48
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Новости Беларуси. 2 апреля около трёх часов дня на железнодорожной станции Лунинец эвакуировали 50 человек из-за бесхозной коробки.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, о подозрительной коробке рядом со зданием дефектоскопии правоохранителям рассказал диспетчер станции.  

Прибывшая СОГ проверила коробку размером 25 на 10 см металлодетектором. Прибор среагировал. После этого пассажиров и работников станции эвакуировали.  

Затем коробка была осмотрена, в ней лежал кирпич. По предварительной информацией, над коллегой подшутили работники одного из предприятий. В сумку мужчины положили коробку с кирпичом. Когда гражданин его нашёл, то просто выкинул посторонний предмет из сумки.  

Проводится проверка. Движение поездов не приостанавливалось.  

Весной 2019 года в Витебске была оцеплена территория возле «Макдональдса». 

Причиной этого стал подозрительный рюкзак – подробнее здесь.  

# Лжеминирование # происшествия

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