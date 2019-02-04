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41 капля в минуту. В Светлогорске спасатели выезжали устранять течь в ж/д цистерне

04 февраля 2019 10:55
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Новости Беларуси. 1 февраля около восьми часов утра спасателям стало известно, что возле ж/д станции «Светлогорск на Березине» из стоящей на резервных путях железнодорожной цистерны ёмкостью 60 тонн капает бензин.  

41 капля в минуту. В Светлогорске спасатели выезжали устранять течь в ж/д цистерне-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова подразделения спасателей выяснили, что в районе нижнего сливного клапана со скоростью 41 капля в минуту вытекает бензин АИ-92. Площадь разлива составила 10 квадратных метров.  

41 капля в минуту. В Светлогорске спасатели выезжали устранять течь в ж/д цистерне-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Для предотвращения случайного загорания бензина была создана пенная подушка. Сотрудники ж/д станции поджали крепёжные элементы протекавшего клапана, и течь была устранена. После этого цистерна продолжила движение по маршруту.  

41 капля в минуту. В Светлогорске спасатели выезжали устранять течь в ж/д цистерне-7

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Произошедшее не стало причиной остановки поездов на станции, ущерб окружающей среде не нанесён.  

Весной 2018 года сообщалось, что на трёх маршрутах БЖД появился Wi-Fi.  

Доступ к интернету бесплатный – подробнее здесь.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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