41 капля в минуту. В Светлогорске спасатели выезжали устранять течь в ж/д цистерне

Новости Беларуси. 1 февраля около восьми часов утра спасателям стало известно, что возле ж/д станции «Светлогорск на Березине» из стоящей на резервных путях железнодорожной цистерны ёмкостью 60 тонн капает бензин.

Фото: Гомельское ОУМЧС

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова подразделения спасателей выяснили, что в районе нижнего сливного клапана со скоростью 41 капля в минуту вытекает бензин АИ-92. Площадь разлива составила 10 квадратных метров.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Для предотвращения случайного загорания бензина была создана пенная подушка. Сотрудники ж/д станции поджали крепёжные элементы протекавшего клапана, и течь была устранена. После этого цистерна продолжила движение по маршруту.

Фото: Гомельское ОУМЧС