41 капля в минуту. В Светлогорске спасатели выезжали устранять течь в ж/д цистерне

Новости Беларуси. 1 февраля около восьми часов утра спасателям стало известно, что возле ж/д станции «Светлогорск на Березине» из стоящей на резервных путях железнодорожной цистерны ёмкостью 60 тонн капает бензин.
Новости Беларуси. 1 февраля около восьми часов утра спасателям стало известно, что возле ж/д станции «Светлогорск на Березине» из стоящей на резервных путях железнодорожной цистерны ёмкостью 60 тонн капает бензин.
Фото: Гомельское ОУМЧС
По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова подразделения спасателей выяснили, что в районе нижнего сливного клапана со скоростью 41 капля в минуту вытекает бензин АИ-92. Площадь разлива составила 10 квадратных метров.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Для предотвращения случайного загорания бензина была создана пенная подушка. Сотрудники ж/д станции поджали крепёжные элементы протекавшего клапана, и течь была устранена. После этого цистерна продолжила движение по маршруту.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Произошедшее не стало причиной остановки поездов на станции, ущерб окружающей среде не нанесён.
Весной 2018 года сообщалось, что на трёх маршрутах БЖД появился Wi-Fi.
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