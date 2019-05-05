10-летнюю девочку спасли на пожаре в Берёзе

Новости Беларуси. 4 мая около шести вечера в Берёзе произошёл пожар в пятиэтажке. По сведениям Брестского ОУМЧС, шедший из горевшей квартиры дым обнаружил сосед сверху. К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на втором этаже ребёнок звал на помощь.

Фото: Брестское ОУМЧС

Звено газодымозащитной службы проникло в квартиру через окно. 10-летняя девочка была на кухне, ребёнка вывели наружу по автолестнице. Несовершеннолетнюю доставили в больницу и осмотрели, госпитализация не потребовалась.

Фото: Брестское ОУМЧС

41-летняя мама девочки в момент пожара находилась в магазине с младшим ребёнком. Пожар был потушен. Огнём уничтожен гироскутер, повреждён пол на площади 0,5 кв.м, закопчены стены и потолок в квартире. Выясняется причина загорания.

Фото: Брестское ОУМЧС