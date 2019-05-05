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10-летнюю девочку спасли на пожаре в Берёзе

05 мая 2019 06:37
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Новости Беларуси. 4 мая около шести вечера в Берёзе произошёл пожар в пятиэтажке.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, шедший из горевшей квартиры дым обнаружил сосед сверху. К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на втором этаже ребёнок звал на помощь.  

10-летнюю девочку спасли на пожаре в Берёзе-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

Звено газодымозащитной службы проникло в квартиру через окно. 10-летняя девочка была на кухне, ребёнка вывели наружу по автолестнице. Несовершеннолетнюю доставили в больницу и осмотрели, госпитализация не потребовалась.  

10-летнюю девочку спасли на пожаре в Берёзе-4

Фото: Брестское ОУМЧС  

41-летняя мама девочки в момент пожара находилась в магазине с младшим ребёнком.  

Пожар был потушен. Огнём уничтожен гироскутер, повреждён пол на площади 0,5 кв.м, закопчены стены и потолок в квартире. Выясняется причина загорания.  

10-летнюю девочку спасли на пожаре в Берёзе-7

Фото: Брестское ОУМЧС  

Весной 2019 года горел жилой дом в Червене. 

Пострадал мужчина – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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