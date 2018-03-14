10-летняя девочка умерла в реанимации в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле следователи проводят проверку по факту смерти ребенка.

По информации официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой, 10-летняя девочка, проживавшая в Гомельском районе, почувствовала себя вечером 12 марта плохо.

Родители вызвали домой скорую. Девочку доставили в больницу, где в ночь с 12 на 13 марта ребенок скончался в реанимации.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти девочки.

В начале января 2018 года в Несвиже умер шестимесячный мальчик.