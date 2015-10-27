23-летний американец убил друга микроволновкой, приняв его за зомби

Новости США. 23-летний Дэймон Перри напал на своего друга, когда вместе с ним распивал спиртное.

Перри показалось, что его приятель стал превращаться в зомби и вот-вот на него набросится. Молодой человек избивал жертву руками, ногами, электрогитарой, в какой-то момент схватил микроволновую печь.

Убийцу, бродившего с ножом по дому, заметили соседи, они и вызвали полицию.

Уже в участке молодой человек рассказал, что является ярым поклонником популярного телесериала «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead), сюжет которого строится вокруг зомби-апокалипсиса.

