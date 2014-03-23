Звезды белорусской эстрады посетили избирательные участки с семьями

Новости Беларуси. Их голоса знают и любят многие. 23 марта они посетили избирательные участки, чтобы отдать свой голос за будущее страны.

Певица и телеведущая Ольга Плотникова пришла проголосовать вместе с мужем и двумя маленькими детьми. Звезда призналась: в выборах принимает участие постоянно. И, более того, приучает активно проявлять свою гражданскую позицию и сына с дочерью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Плотникова, певица, телеведущая:

Сегодня тот день, когда мы можем совершить большой глобальный выбор в пользу улучшения качества нашей жизни. Я думаю, что долг каждого человека в этот день придти в свой участок, проголосовать за нужного человека.