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Звезды белорусской эстрады посетили избирательные участки с семьями

23 марта 2014 12:27
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Новости Беларуси. Их голоса знают и любят многие. 23 марта они посетили избирательные участки, чтобы отдать свой голос за будущее страны.

Певица и телеведущая Ольга Плотникова пришла проголосовать вместе с мужем и двумя маленькими детьми. Звезда призналась: в выборах принимает участие постоянно. И, более того, приучает активно проявлять свою гражданскую позицию и сына с дочерью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ольга Плотникова, певица, телеведущая:
Сегодня тот день, когда мы можем совершить большой глобальный выбор в пользу улучшения качества нашей жизни. Я думаю, что долг каждого человека в этот день придти в свой участок, проголосовать за нужного человека.

# Выборы в Беларуси # Ольга Плотникова # Лариса Грибалёва

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