Голосование — долг гражданина! Некоторые желающие проголосовать пришли ещё до открытия участков — все получили призы и сувениры

Новости Беларуси. Исполнить гражданский долг. 23 марта в Беларуси основной день голосования на выборах в местные Советы депутатов 27 созыва.

Число голосующих растет с каждым часом. Среди них есть и те, кто впервые пришел отдать свой голос за кандидата в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избиратели:

— Я голосую сегодня первый раз. Мне очень приятно, что я сегодня пришла на выборы. Надеюсь, что мы выберем достойного депутата, который будет отстаивать интересы нашего государства.

— Выборы — неотъемлемая часть в жизни нашего государства. Это очень важный вопрос. Я считаю, что проголосовать за нужного кандидата необходимо, необходимо поддержать его стремления решить какие-то задачи, отстаивать права нашего народа.

— Мы должны, кто будет у нас во власти, на какого человека нужно положиться, чтобы лучше жилось, чтобы какие-то вопросы можно было решить.

—До этого я видел, что один из депутатов был заинтересован в проблемах нашего двора, поэтому я решил поддержать его.

Отдать свой голос кандидату в местные Советы депутатов может каждый 23 марта до 8 вечера. Избиратели смогут получить бюллетени для голосования, предъявив паспорт, или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность.

Активно идут на участки избиратели и в регионах

В Гродно на некоторые желающие проголосовать пришли ещё до открытия участков. В первые минуты работы даже собрались небольшие очереди. Жители стремились с утра отдать свой голос за достойного кандидата. Были и те, кто заступал в этот день на дежурство, поэтому пришел на участок пораньше. Члены участковой комиссии постарались организовать настоящий праздник для первых посетителей. Памятные призы и сувениры получили все кто пришёл к открытию участка.

Эдислав Коршуновский:

Это наш долг. Каких мы людей выберем, так мы будем и жить.

Дмитрий Жигалин:

Были немножко другие планы, но долг гражданина. С утра я проснулся пораньше и пришел сюда.

Анастасия Житько:

Я решила, как настоящий гражданин Республики Беларусь, придти и проголосовать.

Почти тысяча участков для голосования открылась 23 марта и в Брестской области. Председатели комиссий отмечают высокую явку избирателей. Многие из них приходят на избирательные участки, имея четкое представление, каким должен быть их депутат.

Николай Любитский:

Кандидат должен быть с образованием, чтобы мог разбираться в экономике, политике, решать социальные вопросы.

Ромуальд Жабинский, председатель участковой избирательной комиссии для голосования №1 Бреста:

Значительно активнее стали избиратели и на сегодняшний день на момент голосования, 23 марта, у нас проголосовало почти 20%.

За будущее страны активно голосуют молодые мамы и те, кто только собирается ими стать

23 марта с самого утра в родильных домах открылись избирательные участки. Прежде чем отдать свой голос за одного из кандидатов в депутаты, женщины внимательно изучали их предвыборные программы.

Молодые мамы:

— Проголосовали за человека, который сделает нашу жизнь лучше более комфортной.

— Выбор, который мы сделали — это наш ребенок. А выбор, который делаем в процессе голосования — это, наверное, выбор для всех детей.

— Голосование — будущее нашей страны. Это обязательно будущее нашего ребенка и мы хотим, чтобы это будущее было счастливым.

— В этом году Выборы для нас более важны. Так важно, чтобы в стране жизнь была еще лучше, чтобы кандидат был надежный, стабильный. Чтобы мы верили, что улучшение будут постоянно.

На всех избирательных участках 23 марта царит по-настоящему праздничная атмосфера

Яркую палитру дня выборов по всей стране создают тысячи артистов — как профессионалов, так и любителей. Концертные программы продлятся до позднего вечера. Особым изобилием всевозможных лакомств обещают удивить и буфеты. Минувшей ночью тысячи кондитеров и поваров трудились над приготовлением не только нежнейшей выпечки, но и вкуснейших кулинарных блюд: куличей, шашлыков, заливного и многого другого.

Елена Иванова, буфетчица:

Мы специально готовили для этого дня. Кондитерские очень вкусные наши, выпечка, салатов много, мясное. Все будет по очень большим скидкам. Все будет очень вкусно. Приходите к нам, пожалуйста!