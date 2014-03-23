Голосование — долг гражданина! Некоторые желающие проголосовать пришли ещё до открытия участков — все получили призы и сувениры

Новости Беларуси. Исполнить гражданский долг. 23 марта в Беларуси основной день голосования на выборах в местные Советы депутатов 27 созыва.
Число голосующих растет с каждым часом. Среди них есть и те, кто впервые пришел отдать свой голос за кандидата в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Избиратели:
— Я голосую сегодня первый раз. Мне очень приятно, что я сегодня пришла на выборы. Надеюсь, что мы выберем достойного депутата, который будет отстаивать интересы нашего государства.
— Выборы — неотъемлемая часть в жизни нашего государства. Это очень важный вопрос. Я считаю, что проголосовать за нужного кандидата необходимо, необходимо поддержать его стремления решить какие-то задачи, отстаивать права нашего народа.
— Мы должны, кто будет у нас во власти, на какого человека нужно положиться, чтобы лучше жилось, чтобы какие-то вопросы можно было решить.
—До этого я видел, что один из депутатов был заинтересован в проблемах нашего двора, поэтому я решил поддержать его.
Отдать свой голос кандидату в местные Советы депутатов может каждый 23 марта до 8 вечера. Избиратели смогут получить бюллетени для голосования, предъявив паспорт, или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность.
Активно идут на участки избиратели и в регионах
В Гродно на некоторые желающие проголосовать пришли ещё до открытия участков. В первые минуты работы даже собрались небольшие очереди. Жители стремились с утра отдать свой голос за достойного кандидата. Были и те, кто заступал в этот день на дежурство, поэтому пришел на участок пораньше. Члены участковой комиссии постарались организовать настоящий праздник для первых посетителей. Памятные призы и сувениры получили все кто пришёл к открытию участка.
Эдислав Коршуновский:
Это наш долг. Каких мы людей выберем, так мы будем и жить.
Дмитрий Жигалин:
Были немножко другие планы, но долг гражданина. С утра я проснулся пораньше и пришел сюда.
Анастасия Житько:
Я решила, как настоящий гражданин Республики Беларусь, придти и проголосовать.
Почти тысяча участков для голосования открылась 23 марта и в Брестской области. Председатели комиссий отмечают высокую явку избирателей. Многие из них приходят на избирательные участки, имея четкое представление, каким должен быть их депутат.
Николай Любитский:
Кандидат должен быть с образованием, чтобы мог разбираться в экономике, политике, решать социальные вопросы.
Ромуальд Жабинский, председатель участковой избирательной комиссии для голосования №1 Бреста:
Значительно активнее стали избиратели и на сегодняшний день на момент голосования, 23 марта, у нас проголосовало почти 20%.
За будущее страны активно голосуют молодые мамы и те, кто только собирается ими стать
23 марта с самого утра в родильных домах открылись избирательные участки. Прежде чем отдать свой голос за одного из кандидатов в депутаты, женщины внимательно изучали их предвыборные программы.
Молодые мамы:
— Проголосовали за человека, который сделает нашу жизнь лучше более комфортной.
— Выбор, который мы сделали — это наш ребенок. А выбор, который делаем в процессе голосования — это, наверное, выбор для всех детей.
— Голосование — будущее нашей страны. Это обязательно будущее нашего ребенка и мы хотим, чтобы это будущее было счастливым.
— В этом году Выборы для нас более важны. Так важно, чтобы в стране жизнь была еще лучше, чтобы кандидат был надежный, стабильный. Чтобы мы верили, что улучшение будут постоянно.
На всех избирательных участках 23 марта царит по-настоящему праздничная атмосфера
Яркую палитру дня выборов по всей стране создают тысячи артистов — как профессионалов, так и любителей. Концертные программы продлятся до позднего вечера. Особым изобилием всевозможных лакомств обещают удивить и буфеты. Минувшей ночью тысячи кондитеров и поваров трудились над приготовлением не только нежнейшей выпечки, но и вкуснейших кулинарных блюд: куличей, шашлыков, заливного и многого другого.
Елена Иванова, буфетчица:
Мы специально готовили для этого дня. Кондитерские очень вкусные наши, выпечка, салатов много, мясное. Все будет по очень большим скидкам. Все будет очень вкусно. Приходите к нам, пожалуйста!