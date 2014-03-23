Николай Лозовик прокомментировал звонок от журналиста с вопросом «Зачем призывы «Все на выборы!»?»

Новости Беларуси. Тем временем вся информация о ходе голосования стекается в Центризбирком. С самого утра 23 марта там работает наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центризбирком весь день стекается информация о ходе голосования больше чем с 6 тысяч избирательных участков. Руководители комиссий присылают сюда данные о явке избирателей. На данный момент она составила 44,5 %. Прокомментировать эту цифру попросили секретаря ЦИК Николая Лозовика.

Ольга Макей:

Как оцениваете активность избирателей?

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Вы знаете, активность избирателей хорошая, но как-то комментировать явку мне не хотелось бы, не хотелось бы устраивать какое-то соревнование между регионами, потому что все комиссии стараются, работают.

Мне недавно поступил такой звонок от журналиста: Зачем эти все призывы «Все на выборы!», «Приходите проголосовать», ведь областные выборы состоятся при любой явке, Закон не требует 50% для того, чтобы признать их состоявшимися. Я не согласен с позицией этого журналиста по той причине, что избранный депутат представляет всех избирателей, всех граждан, всех жителей своего избирательного округа. Если явка на выборы будет, например 5-7%, так кого он представляет? Наверное, чем больше явка избирателей, чем больше граждан выскажут свое доверие, тем более уверенно он потом будет представлять их интересы, будучи депутатом в соответствующем Совете, поэтому, я считаю, приходя на выборы, избиратели как раз оказывают поддержку тому кандидату, который будет потом работать ради их благосостояния, ради того, чтобы улучшить их жизнь, чтобы решать их повседневные вопросы.

Ольга Макей:

Нашла интересную информацию, во всяком случае, в Минске, самому младшему кандидату в депутаты 18 лет, самому старшему — 70. Каков портрет среднестатистического кандидата?

Николай Лозовик:

Я вообще считаю, что понятие среднестатистический депутат — не совсем корректное понятие. У меня должен быть мой, конкретный депутат — не важно, молодой он или старый, мужчина это или женщина. Главное, чтобы он был добросовестным, чтобы он действительно работал в интересах избирателей своего округа. В Совете, наверное, нужны и энергия, и максимализм молодежи, нужны уверенность, житейская мудрость старшего поколения. Там должны быть всякие депутаты, которые являются представителями своего избирательного округа.

Ольга Макей:

Как в целом проходит Ваш сегодняшний день? Удалось пообедать?

Николай Лозовик:

Нет, пообедать еще не удалось, хотя условия в Доме правительства достаточно хорошие в этом отношении. Здесь есть комбинат общественного питания, несколько обеденных залов, но сегодня в Доме правительства выходной и для 10 человек, которые работают в центральной избирательной комиссии приглашать работников пищеблока было бы, наверное, нерационально, поэтому у нас сегодня и обед, и полдник, и ужин будет состоять из бутербродов, чая и кофе.