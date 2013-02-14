В 2012 году за нарушение законодательства к ответственности привлекли около 4 тысяч иностранцев

Новости Беларуси. Беларусь и Россия снизили уровень незаконной миграции за два года в 14 раз. Как отметили сегодня в Минске представители государств - членов ОДКБ, это стало возможным благодаря подписанному соглашению.

В заседании принял участие Генеральный секретарь организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

Отметим, только на территории Беларуси в прошлом году в ходе совместной операции «Нелегал» за нарушение законодательства к ответственности привлечено около 4 тысяч иностранцев, выдворено за пределы страны 296, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.