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В 2012 году за нарушение законодательства к ответственности привлекли около 4 тысяч иностранцев

14 февраля 2013 12:33
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия снизили уровень незаконной миграции за два года в 14 раз. Как отметили сегодня в Минске представители государств - членов ОДКБ, это стало возможным благодаря подписанному соглашению.

В заседании принял участие Генеральный секретарь организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

Отметим, только на территории Беларуси в прошлом году  в ходе совместной операции «Нелегал» за нарушение законодательства к ответственности привлечено около 4 тысяч иностранцев, выдворено за пределы страны 296, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОДКБ # Государственная политика

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