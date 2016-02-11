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Жители Украины из зарубежных лидеров лучше всего относятся к Президенту Беларуси

11 февраля 2016 17:47
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Жители Украины из зарубежных лидеров лучше всего относятся к Президенту Беларуси. Таковы результаты социологического исследования, проведенного в соседней стране независимой исследовательской организацией «Рейтинг». Предпочтения Александру Лукашенко отдает 63% опрошенных. Следом идет канцлер Германии Ангела Меркель. Замыкает тройку Президент Литвы Дале Грибаускайте.

Отметим, что Александр Лукашенко имеет высокий уровень поддержки как среди сторонников евроинтеграции, так и среди сторонников Таможенного Союза в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Беларусь-Украина

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