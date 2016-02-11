Президент Лукашенко: Уголовных дел должно быть столько, сколько совершено преступлений, а не сколько кому-то там нужно

Насколько эффективно работают правоохранители? Ответ на этот вопрос надо искать в обществе. Александр Лукашенко на коллегии Следственного комитета посоветовал меньше опираться на статистику, как на результат работы ведомства. В то же время, Президент подчеркнул, что цифры отражают результат и могут служить для анализа эффективности. Но при этом, силовым структурам следует делать все необходимое для повышения своего имиджа у населения. А для этого необходимо ежедневно качественно выполнять свою работу.

Александр Лукашенко:

Решение о создании Следственного комитета было правильным и обоснованным. Улучшились показатели следственной работы. Но мы это делали не для показателей. Это было сделано ради людей.

Главное - это человек, ни в коем случае от него отмахиваться нельзя. Вы должны постараться сделать максимум, чтобы поддержать добросовестного человека.

На практике же говорите, сколько уголовных дел возбудили правильно, сколько неправильно. И такой стиль работы придумали ведь не рядовые следователи, он спускался сверху ради какой-то, может быть, благополучной ведомственной статистики. Таких подходов нельзя допускать.

Уголовных дел должно быть столько, сколько совершено преступлений, а не сколько кому-то там лучше для положительной оценки. Не из этого надо исходить.

Задача рассмотреть в установленный срок каждое заявление, при наличии состава преступления незамедлительно возбудить уголовное дело, а затем его расследовать, собирать доказательства и искать виновных.



Актуален для силовиков и кадровый вопрос. Ему, по мнению Президента, надо уделять больше внимания. От качественного подбора личного состава зависит моральный климат в коллективе. Что не менее важно, следует на самом начальном этапе искоренять проявления коррупции. Один из вариантов укрепления кадрового потенциала — создание специализированного ВУЗа. Этот вопрос также затронул в своем выступлении глава государства.