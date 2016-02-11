12 февраля в Германии откроется конференция по безопасности: прямое включение корреспондента СТВ из Австрии, на пути в Мюнхен

В Германии идут последние приготовления к важному мировому событию — ежегодной конференции по безопасности. Она откроется в Мюнхене уже завтра, 12 февраля. В 3-дневной дискуссии примут участие главы государств и правительств более 30 государств.

Беларусь представит глава внешнеполитического ведомства. Основными темами переговоров станут сирийский конфликт, кризис с мигрантами, безопасность жителей Европы, общая мировая нестабильность. Съемочная группа СТВ также на пути в Мюнхен. Яна Шипко, корреспондент СТВ, уже успела составить свое впечатление о том, насколько серьезно, в свете последних событий, европейцы относятся к проблеме безопасности. Подробности в сюжете программы «24 часа» на СТВ.