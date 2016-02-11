Прямой эфир

12 февраля в Германии откроется конференция по безопасности: прямое включение корреспондента СТВ из Австрии, на пути в Мюнхен

11 февраля 2016 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Германии идут последние приготовления к важному мировому событию — ежегодной конференции по безопасности. Она откроется в Мюнхене уже завтра, 12 февраля. В  3-дневной дискуссии примут участие главы государств и правительств более 30 государств.

Беларусь представит глава внешнеполитического ведомства. Основными темами переговоров станут сирийский конфликт, кризис с мигрантами, безопасность жителей Европы, общая мировая нестабильность. Съемочная группа СТВ также на пути в Мюнхен. Яна Шипко, корреспондент СТВ, уже успела составить свое впечатление о том, насколько серьезно, в свете последних событий, европейцы относятся к проблеме безопасности. Подробности в сюжете программы «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

Другие новости рубрики

Все новости
Беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси ограничен
11 февраля 2016 17:44

Беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси ограничен

Президент Лукашенко: Уголовных дел должно быть столько, сколько совершено преступлений, а не сколько кому-то там нужно
11 февраля 2016 13:55

Президент Лукашенко: Уголовных дел должно быть столько, сколько совершено преступлений, а не сколько кому-то там нужно

В немецком Мюнхене попробуют договориться по Сирии: переговоры между мировыми державами возобновятся 11 февраля
11 февраля 2016 10:58

В немецком Мюнхене попробуют договориться по Сирии: переговоры между мировыми державами возобновятся 11 февраля