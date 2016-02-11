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Беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси ограничен

11 февраля 2016 17:44
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Новости Беларуси. Беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси ограничен. Соответствующий указ подписал 11 февраля Президент. Документ вступит в действие через два месяца. Таким образом, без уплаты пошлин один человек в месяц может получить из-за рубежа посылку весом до 10 килограммов и с товарами стоимостью не более 22-х евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Владимир Орловский, заместитель председателя Таможенного комитета Республики Беларусь:
Кроме того, указом главы государства внесены изменения в порядок перемещения товаров для личного пользования через автодорожные и железнодорожные пункты пропуска. Действующая норма —  1 500 евро и 50 килограмм беспошлинного ввоза  — остается действовать. Но если граждане будут пересекать границу чаще, чем раз в три месяца, то товары в превышении 300 евро не будут признаваться таможенными органами товарами для личного пользования.  Они будут подлежать  таможенному оформлению в общем порядке с уплатой таможенных платежей. 

# Таможня Беларуси # Владимир Орловский

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