Новости Беларуси. Беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси ограничен. Соответствующий указ подписал 11 февраля Президент. Документ вступит в действие через два месяца. Таким образом, без уплаты пошлин один человек в месяц может получить из-за рубежа посылку весом до 10 килограммов и с товарами стоимостью не более 22-х евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Орловский, заместитель председателя Таможенного комитета Республики Беларусь:

Кроме того, указом главы государства внесены изменения в порядок перемещения товаров для личного пользования через автодорожные и железнодорожные пункты пропуска. Действующая норма — 1 500 евро и 50 килограмм беспошлинного ввоза — остается действовать. Но если граждане будут пересекать границу чаще, чем раз в три месяца, то товары в превышении 300 евро не будут признаваться таможенными органами товарами для личного пользования. Они будут подлежать таможенному оформлению в общем порядке с уплатой таможенных платежей.