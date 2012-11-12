В Варшаве полиция разогнала националистов газом, дубинками и пулями

Новости Польши. В Варшаве День независимости отметили взрывами и столкновениями. Во время марша националистов полицию забросали фаерами и бутылками с зажигательной смесью. Трое стражей порядка получили ранения. Правоохранители были вынуждены применить спецсредства, в том числе слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. В результате нападавших остановили. К месту происшествия подогнали водометы.

Между тем, националисты возобновили шествие.

Два других крупных марша прошли спокойно.

В прошлом году аналогичная акция радикалов переросла в крупные беспорядки, в результате которых пострадали около 70 человек, в том числе 30 полицейских. Тогда были задержаны более 200 участников беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.