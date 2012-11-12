Александр Лукашенко ответил на вопросы студентов БГЭУ (полная телеверсия)

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко посетил сегодня Белорусский государственный экономический университет.

После прогулки по университету Президент пообщался со студентами. На лекции главы государства не было свободных мест. Конференц-зал не вместил всех желающих. Потому дополнительно здесь подготовили еще две лекционные, где студенты и преподаватели могли наблюдать за встречей онлайн по телевизору.

Больше всего студентов интересовала экономика республики. Ее после развала Советского союза пришлось в буквальном смысле восстанавливать. Многие предприятия, завязанные на сырье других стран, оказались в сложном положении. Беларуси удалось переориентироваться и взять уверенный курс на развитие.

Президент в своем вступительном слове отмечает основные этапы становления белорусской экономической модели обозначает те позиции, которые лежат в основе ее развития.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В современной Беларуси действует своя апробированная временем модель экономического развития. В ее основе – сочетание институтов рыночной экономики с действенными механизмами государственного регулирования и реализацией сильной социальной политики. Второе - государственное регулирование, вот тут вот мы копья часто ломаем с западниками и даже со своими российскими коллегами. Многие говорят о том, что государства не должно быть в экономике или его должно быть совсем немного. Правда, никто не определил ту шкалу, по которой это соизмерять, много или мало. Мы же четко и определенно с самого начала говорим о том, что государственное регулирование ни в коем случае уходить из экономики не должно. И третье – это социальная ориентированность нашей экономики. Очень просто на этот вопрос ответить, здесь тоже очень много споров. Мы однозначно говорим о том, что все, что существует в государстве, вся экономика государства, все предприятия – это все во имя человека. Все, буквально все должно быть ориентировано на человека. Государство должно присутствовать там, где оно не наносит вред, особенно в экономике. Есть стратегические для государства вещи, есть стратегические коллективы и предприятия, которые государство ни в коем случае не должно выпускать из рук. Свидетельством тому явился мировой кризис, в восьмом году, по-моему, у нас апогея достиг, и нынешний кризис, когда все на Западе вдруг закричали о том, что надо вернуть государству функции регулирования, контроля и управления. И кто бы вы думали кричал об этом первым в мире? Соединенные Штаты Америки. Экономисты забыли о своей теории. У нас, в Европе - французы и немцы – они тоже заговорили о регулировании, и о регулировании, где бы вы думали, в святая святых - финансах.

Ставка сделана на экспорт. Отечественные товары поступают на рынки 149 стран мира. Потому экономика страны во многом зависима от кризисных явлений, которые происходят в мире. Задача - выработать своего рода иммунитет от таких финансовых колебаний.

Конкурировать на рынке белорусским товарам не легко. Ситуация еще больше обострилась со вступлением России в ВТО. Каковы перспективы ЕЭП? - спросили студенты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Борьба за потребителя серьезно возрастает и на нашем внутреннем рынке. Со вступлением России в ВТО в рамках Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана мы де-факто начинаем жить по правилам ВТО, открывая свой рынок и тем самым лишая отечественных производителей их монопольного положения. Главный вопрос состоит в том, как успешно адаптироваться к этим непростым условиям. Здесь магистральный путь - конкурентоспособность продукции и эффективность хозяйствования.

Тут же студенческая аудитория предложила свои идеи новых экспортных поставок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня вода по цене, там, где ее не хватает, на Ближнем Востоке, Среднем и так далее, она по цене равна цене нефти. Поэтому это колоссальный ресурс и перспектива для нашего государства. Поэтому вы правильно подняли вопрос, для нас эта перспектива – одно из направлений нашего экспорта в регионы, где не хватает воды. Равно, как бумага, и так далее.

Составляющие успеха белорусской экономики - инновации, модернизация предприятий и усилия каждого.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сделали все для того, чтобы каждый трудоспособный гражданин имел работу и достойную зарплату. Людям труда предоставлены беспрецедентные социальные гарантии. Очевидно, это и порождает у некоторой части населения иждивенческие настроения. Дескать, можно работать спустя рукава, сидеть, как Емеля на печи, переложив все заботы на государство. Что делать руководителю с откровенными бездельниками и пьяницами? Вы можете спросить, и этот вопрос очень часто задается. Я отвечаю просто: надо наказывать рублем, а если не поможет - с такими людьми надо расставаться.

Говоря о партнерстве государства и бизнеса, Александр Лукашенко отметил, что все должны честно выполнять взаимные обязательства и осознавать свою социальную ответственность перед людьми.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я всегда подчеркивал, что не против частной собственности. Я за то, чтобы у нас было больше этой самой частной собственности, которая способствует самореализации человека, чтобы у нас было больше богатых людей, приносящих пользу себе и государству, создающих собственные производства, новые рабочие места, исправно платящих налоги и предоставляющих достойную оплату труда работникам. Для таких бизнесменов в Беларуси предлагаются максимально благоприятные условия для развития. Хочу вас, уважаемые товарищи, предостеречь от некого нигилизма. Сегодня все хотят быть крупными бизнесменами. Если вы ткнулись, грубо говоря, в сферу бизнеса, и у вас не получилось, и вы потом начнете гвалтовать вплоть до площадей: вот, государство такое, оно условий не создает, то не создает, это не создает, поэтому у нас не получилось. На 95-99 процентов причина не в этом. Причина в вас или в тех, кто попробовал себя в бизнесе, и у них не получилось. Это очень сложная, это очень тяжелая сфера. И связано это не столько с тем, что нет условий, а с тем, что не могут у миллионов людей быть способности бизнесмена.

Что касается приватизации, то здесь позиция государства не зыблемая. Есть цена и условия. Если покупатель готов выполнить их на 100 процентов - сделка реальна.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Система приватизации, сам процесс, очень бюрократичный, и я его не собираюсь дебюрократизировать по приватизации. Бюрократичность в чем? Ты должен приехать к коллектив, убедить коллектив, что ты хороший инвестор. Ты должен получить у местных органов власти согласие на приватизацию, потом в ведомстве, то есть министерстве. Правительство рассматривает вопрос, принимает решение и вносит президенту на подпись соответствующий документ.

Было и много социальных вопросов, к примеру, студенты спросили о пенсиях.

Студентка:

Говорят, что в скором времени работающим пенсионерам не будут платить пенсию. Правда ли это?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хочешь в 60 лет уходи, вот тебе пенсия, которую мы можем платить, хочешь работать – работай дополнительно, я приветствую это, поощряю. И это им выгодно: они будут получать зарплату, и за это время с 60 до 70 еще 50 процентов у них зарплаты добавится. Если он выберет этот путь. Поэтому я считаю, это выгодно. А чтобы отобрать у людей пенсию, которую они заработали – сегодня я понимаю, как кощунство, я об этом уже в правительстве говорил тем, кто предлагал пенсионный возраст поднять и за счет этого увеличить пенсию, или работаешь – пенсию не платим. Не надо у людей отбирать то, что они заработали за эти годы.

Говорили сегодня и о будущем Чемпионате мира по хоккею — 2014.

Студент:

Как Вы считаете, кто в 2014 году станет чемпионом мира по хоккею?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы думаете, я скажу Беларусь? Не могу вас обрадовать, не могу, и сам порадоваться не могу. Вряд ли. Вот тоже проблема. Раньше не хватало объектов для подготовки, особенно льда, два клочка льда в стране, и хоккеисты играли, как надо. Сегодня 3 десятка, а подготовиться, как надо, не можем. Тоже проблемы возникли. Весь мир идет вперед, развивается, а мы, растопырив пальцы, ходим, и, прежде, чем клюшку взять или мяч в футбол, волейбол играть, «ты мне так автомобиль, квартиру», именно поэтому. Вы, наверное, знаете, что мне пришлось очень круто поступить в спортивной отрасли, чтобы придать новый динамизм, привести туда новых людей, которые возьмут под контроль ситуацию. Сегодня есть, где готовить спортсменов, но, к сожалению, того спорта, на который я рассчитывал, мы не имеем.

Студенты учатся на факультете международных экономических отношениях. Потому, конечно, не обошли стороной и внешнюю политику.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Почему Евросоюз в ущерб своим гражданам пытается ввести санкции в отношении Беларуси - это, наверное, вопрос к ним. У нас действительно большой товарооборот с ЕС, а экспорт даже чуть выше, чем в Российскую Федерацию. Поэтому нам никуда не деться от сотрудничества с Европейским союзом, и их интересы во многом пересекаются в Беларуси. Почему предъявляют претензии? Им не нравится наша самостоятельность, им не нравится то, как мы здесь ведем дела, им хотелось бы видеть здесь у власти своих людей. Но это не их дело - это наше дело. Представители ОБСЕ решили поехать в Америку проводить выборы. Ступили через порог на избирательный участок – чуть наручники не одели. Поставили вон там, за порогом, и сказали: «У нас по законодательству делать нечего». Это выборы американцев, мы будем проводить так, как считаем нужным. 23 кандидата было или 25 в Америке кандидатов в президенты. Вы их знаете? Вы только слышали об Обаме и Ромни, да? А остальных только за попытку дискутировать с этими двумя китами пересажали в тюрьму. Вот и вся демократия. Вот съездили ОБСЕ. Им сейчас все логично задают вопрос: «Провели в Америке выборы?» - «Провели» - «Видели?» - «Нет». А у нас надо приехать, засучив рукава, со своим уставом влезть в наш огород и нас учить. Да не надо нас учить. Мы сами проведем выборы.

Студенты задали почти два десятка вопросов. Общение длилось почти три часа. На память о встрече Президенту подарили подарок.

К слову, такие встречи с молодежью проводит регулярно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Сергеева, студентка Белорусского государственного экономического университета:

Безусловно, приятно, что Президент уделяет такое большое внимание студенческой молодежи.

Андрей Сафонов, студент Белорусского государственного экономического университета:

Понравился неформальный формат встречи, Президент не просто рассказал какие-то теоретические вещи или просто формально, а больше делал упор на практические применения и затрагивал определенные вопросы области, которые мне интересны как студенту 5 курса, так и будущему экономисту.

Получать образование сюда едут со всех уголков Беларуси, а также из России, Китая, Турции, Туркменистана. Экспорт образовательных услуг за десять лет вырос в 7 раз.

Международный Олимп студентам-экономистам покоряется с первой попытки — сотни побед в конкурсах и научных олимпиадах.

Громко их имена звучат и на спортивной Арене. Александра Герасименя, Дарья Домрачева, Александр Богданович учатся в этом вузе. Материальной базой для занятий спортом поинтересовался и Президент.

Спортивный комплекс в экономическом университете открыли пять лет назад. Здесь одновременно могут заниматься 120 человек. Кроме большого игрового зала, есть комната для занятий аэробики, сауна, бассейн и тренажерный зал. Глава государства посмотрел, как идут занятия.

Здесь нет пробирок и реактивов, но на каждой кафедре своя научная лаборатория. Здесь анализируя процессы в экономике, выстраивают пошаговую стратегию финансовой политики. Опыт на посту министра экономики нынешнему ректору Владимиру Шимову пришелся кстати. Сейчас десяток государственных программ реализовали в стране с университетской помощью.

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета:

Это вещи, связанные с самыми актуальными проблемами национальной экономики. В первую очередь, вопросы конкурентоспособности, это в первую очередь, во вторую очередь, это проблемы, связанные с устойчивым инновационным ростом. В этом направлении мы развиваемся, здесь у нас есть неплохие результаты, которые выливаются потом в конечном итоге в учебники, учебные пособия.

Новинки учебной литературы университетской школы продемонстрировали Президенту. От иностранных языков до основ Национальной экономики. Сотни экземпляров от профессорско-педагогического состава. К слову, каждый второй из них доктор или кандидат наук. Вопросу кадров в высшей школе — особое внимание.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Приветствуя получения высшего образования, нам надо много сделать для того, чтобы обеспечить высокое современное качество образования, то, которое обеспечит нашу экономику теми специалистами, которые смогут создавать новые технологии.

О связи науки и производства неоднократно говорил и президент. Усилить практическую составляющую вузовской подготовки удается за счет подготовки курсовых и дипломных по актуальным проблемам. На высокотехнологичных предприятиях активно создают учебные комплексы и филиалы кафедр вузов. Государство и в дальнейшем намерено поддерживать высшую школу и формировать университеты как центры науки и инноваций.