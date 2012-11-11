Компартия Беларуси планирует руководить страной, и в ее рядах есть бизнесмены. Интервью с главой КПБ Игорем Карпенко

7 ноября! Приятный выходной или важный праздник? Только ли коммунисты его отмечают? И кто конкурирует с коммунистами на белорусском партийном поле? А нужны ли вообще эти партии в Беларуси? Поговорим с Первым секретарем ЦК Компартии Беларуси Игорем Карпенко. Он у нас в студии. Готов ответить на все вопросы.

Юрий Козиятко:

Игорь Васильевич, здравствуйте!

Игорь Карпенко:

Добрый день!

Юрий Козиятко:

7 ноября – большой праздник, наверное, для коммунистов в первую очередь! Как Вы его отметили?

Игорь Карпенко:

Я думаю, что это праздник для многих прогрессивных людей. Но если проследить сегодня на каких-то личностных позициях - вот я, например, первый в своем роду, кто получил высшее образование. А если проанализировать, что собой представляла Россия до октября 1917 года? Это был комок противоречий! Где переплелись интересы многих социальных групп: помещиков, капиталистов, простых крестьян, рабочих и так далее, и так далее. Когда не было доступности к образованию, здравоохранению, когда не было определенных условий труда.

Юрий Козиятко:

То есть 7 ноября – это как символ открытия новых возможностей! Для тех людей, которые, как Вы считаете, в условиях царской России не могли получить образование, медицинские услуги и так далее.

Игорь Карпенко:

Конечно, можно было пойти другим путем, эволюционным. Но те, кто правил в тот период, Временное правительство, не воспользовались этими возможностями. Например, они могли принять тот же декрет о мире, о земле, но они не хотели этого делать. Поэтому большевики воспользовались ситуацией, и, тем самым, перетянули на свою сторону народные массы, которые поддержали их в этом.

Юрий Козиятко:

Давайте вернемся к 7 ноября. Народные массы вышли на улицы? Помним советские времена, когда их заставляли выходить на демонстрацию, но сегодня никто не заставляет! У Вас коммунисты и люди более взрослого поколения выходят добровольно, но их немного!

Игорь Карпенко:

Да, может быть нет такой массовости, как ходили в свое время на демонстрации и парады, но порядка тысячи человек в этом году участвовало в возложении, прошло торжественное собрание, мы провели ряд конференций, посвященных Октябрьской революции. При этом участвовали историки, причем историки не только коммунисты. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы история превращалась в какой-то..., вернее, подстраивалась в угоду каким-то политическим амбициям, потому что про Октябрь сегодня столько небылиц пытаются написать, столько разного сочинительства, разного рода, я бы сказал, политиканства на этот счет, что просто никакой критики не выдерживает.

Юрий Козиятко:

Игорь Васильевич, ну вот про Октябрь Вы сейчас говорите! А даже официально, когда говорят, день 7 ноября, практически никто не расшифровывает, что за праздник сегодня. Вот в России, где произошла революция, вообще про этот день забыли, перенесли дату на 4 ноября, назвали ее, по-моему, День согласия...

Игорь Карпенко:

День национального единства!

Юрий Козиятко:

И у нас уже вообщем-то называют «День новостроек», в большей степени. Когда государство, власть открывает новостройки и дарит объекты людям. (улыбается)

Игорь Карпенко:

Нет, Юрий Васильевич, не день новостроек!

Юрий Козиятко:

Маскирует праздник!

Игорь Карпенко:

А я думаю, что все-таки это прозвучало как праздник труда и новостроек.

Юрий Козиятко:

1 мая есть праздник труда.

Игорь Карпенко:

Я думаю, когда мы говорим об Октябрьской революции, то мы в первую очередь понимаем, что Октябрь дал толчок и дал возможность задуматься не только рабочим, крестьянским массам, но и частному капиталу, над тем, что экономика должна работать не только на извлечение прибыли, она должна работать на человека, конкретного человека.

Юрий Козиятко:

А бизнес, кстати, как-то в рядах Компартии присутствует? Есть у вас бизнесмены?

Игорь Карпенко:

У нас есть бизнесмены.

Год назад проходил съезд Коммунистической партии Беларуси, мы редактировали нашу программу. Программа – это стратегический документ, но все-таки окружающая нас действительность заставляет нас делать определенные корректировки, которые бы соответствовали современным реалиям, современного мира.

Юрий Козиятко:

То есть Вы уже не против частной собственности? Президент недавно в Парламенте выступал, говорил, коммунисты – против!

Игорь Карпенко:

Мы не против частной собственности как таковой, вопрос в том, сколько этой частной собственности должно быть в структуре экономики государства и как эта частная собственность работает на конкретного человека. Если частная собственность сегодня, к примеру, выдает зарплату в конвертах - может быть, людей это устраивает, но человек не задумывается, что завтра ему надо пенсионное обеспечение получить. И когда встанет вопрос, что, оказывается, в Фонд социального страхования не отчислялось, так надо человеку об этом сказать сегодня, что да, ты будешь получать в конвертике, ну ты понимаешь, что завтра у тебя возникнут вопросы и ты не сможешь претендовать на определенную социальную гарантию. Или если мы говорим сегодня о частной собственности, опять же, может быть там и не надо все организации, предприятия иметь в государственной форме собственности, ну, к примеру, зачем, допустим, парикмахерская обязательно государственная? Или там, служба быта какая-то, магазинчик какой-то и так далее, пусть они будут в частной собственности.

Юрий Козиятко:

Так по взглядам Вы уже социал-демократ, а не коммунист! (улыбается)

Игорь Карпенко:

Не, не совсем, дело в том, что Владимир Ильич Ленин, как раз в своих последних работах, это было связано с переходом к новой экономической политике, он как раз эти вопросы затрагивал. То есть социализм как таковой не отрицает полностью частную собственность, она может быть, но она должна быть подконтрольна государству.

Юрий Козиятко:

Скажите, а бывшие партийные лидеры белорусские, которые у вас в партии, Камай, Малофеев, разделяют вот эти взгляды? Или у вас споры там происходят?

Игорь Карпенко:

Да. Мы активно обсуждали эту тему, мы же не говорим о том, что мы сегодня там выступаем только лишь за частную собственность. Мы говорим о том, что эти элементы могут быть, сегодня надо стратегически смотреть: если экономика в этом плане начинает работать более эффективно, то не надо, наверное, цепляться за государственную форму собственности во всем и во всяком, потому что сегодня государство тоже не в состоянии, допустим, удержать полностью в своих руках.

Юрий Козиятко:

Хорошо. На самом деле, нужно было бы начать программу с того, чтобы поздравить Вас, хотел сказать с назначением (улыбается), с избранием лидером Компартии Беларуси! Хотя, ведь, перед избранием Вы встречались с Президентом и некоторые усмотрели в этом сигнал: значит Президент дает сигнал коммунистам - этого человека нужно избрать! Или для Вас это было неожиданно?

Игорь Карпенко:

То, что встречался с Президентом?

Юрий Козиятко:

Нет, то, что встречались не знаю, ну и это тоже! А вот то, что Вас избрали? И вся эта процедура?

Игорь Карпенко:

Нет, я не скажу, что для меня это было неожиданно и, наверное, я бы кривил душой, если бы сказал, да, я не ожидал, тут вот случайно все это произошло – нет! Это было неслучайно. Если так проследить, я был просто секретарем ЦК, потом был вторым секретарем ЦК, сейчас вот избрали первым секретарем ЦК. То есть это коллегиальное решение, которое было принято на пленуме.

Юрий Козиятко:

То есть Вы знали? Ну, предполагали?

Игорь Карпенко:

Да-да… Вопрос обсуждался.

Юрий Козиятко:

Вот сейчас, как в Китае проходит съезд, 18 съезд Компартии Китая и примерно уже все знают, кто будет новым генсеком! (улыбается)

Игорь Карпенко:

Ну это тоже определенная стратегия, которая выработана китайскими коммунистами на основе анализа, почему разрушился Советский Союз, они очень внимательно анализировали все эти процессы. Я скажу, что они и сегодня очень активно анализируют все процессы, которые происходят во многих странах мира, в том числе наблюдают и как работает белорусская модель социально-экономического развития. Они стратегически закладывали. Вы согласитесь со мной, что для Китая это очень важно, вот, большая страна, тоже обновление кадров, омоложение где-то кадров, то есть эти вопросы очень важны для этой страны.

Юрий Козиятко:

Мы о Китае еще отдельно поговорим…

Игорь Карпенко:

Тем более, там однопартийная система.

Юрий Козиятко:

Хотя омоложение - там приемникам, по-моему, тоже лет 70 уже! Тут относительное омоложение. Относительно предшественника!

Игорь Карпенко:

У них есть определенное омоложение и на других уровнях в партийной системе, это тоже очень серьезный вопрос.

Юрий Козиятко:

Ну в Китае и в Советском Союзе это была правящая партия, «ум, честь и совесть эпохи». А сейчас в Беларуси, Компартия Беларуси – это что? Это партия власти? Вот Вы же еще занимаете и государственную должность, Вы зампред Мингорисполкома и лидер Компартии и, наверное, в Компартии есть другие чиновники…

Игорь Карпенко:

Вы знаете, накануне пленума я беседовал с одним из корреспондентов газеты «Правда» и он так и озаглавил «КПБ и не во власти, и не в оппозиции». То есть у нас такое двойственное положение. С одной стороны, мы не имеем большинства, допустим, в Парламенте, большинства в органах местного самоуправления. Более того, сегодня, когда мы рассматривали программы социально-экономического развития, многие наши коммунисты, актив Компартии Беларуси, участвовали в этих собраниях, значит мы тоже ответственны за то, какие программы принимали и как мы их реализовываем в Республике Беларусь. И мы это делали осознанно. Потому что мы сегодня говорим о том, что программа социально-экономического развития Республики Беларусь созвучна с многими программами и положениями нашей программы. Да, сегодня у нас, может быть, несколько другой подход к вопросам приватизации, но что нас радуется, что Президент Республики Беларусь - почему мы его поддержали на прошедших президентских выборах и не выдвигали никого из своей среды, потому что он очень сдержанно относится к этому процессу.

Юрий Козиятко:

Вы сказали, что в Парламенте у вас нет большинства. А по сути, партия самостоятельно не участвует в парламентских выборах! То есть нет у нас выборов по партийным спискам. Как Вы к этому относитесь? Вот если бы были выборы по партийным спискам, может быть, у вас больше было бы депутатов в Парламенте?

Игорь Карпенко:

Избирательных систем идеальных нет. Идеальных систем нет.

Юрий Козиятко:

То есть, я вот Ваше отношение пытаюсь узнать. К голосованию по партийным спискам…

Игорь Карпенко:

Я скажу, я сейчас скажу свое отношение. Конечно, это может дать толчок к дальнейшему развитию партийной системы, но мы должны четко понимать, что партия должна развиваться не только благодаря избирательной системе. Партия должна развиваться за счет работы с населением, за счет работы в массах, в силу главной стратегической задачи: завладение массами. Вот почему!

Юрий Козиятко:

Не завоевание власти? Вообще-то у партии – это завоевание власти!

Игорь Карпенко:

А как можно завоевать власть, если ты не завладел массами?

Юрий Козиятко:

Так вы это делаете?!

Игорь Карпенко:

Ну, конечно, мы это делаем.

Юрий Козиятко:

Вы стремитесь к завоеванию власти?! (улыбается)

Игорь Карпенко:

У нас написано это в программе, как у любой партии! Партия стремится! Сегодня возможности есть, сегодня даже порой приходится слышать, вот не дают нам оппозиционные газеты распространять, а что такое оппозиционная газета? Оппозиционная газета должна представлять интерес какой-то политической группы, политические группы представлены партиями, что у нас сегодня газеты «Народная воля» и «Белгазета» такие оппозиционные? Они не принадлежат никакой партии! Они могут, как оппозицию покритиковать, там и правящую власть, людей которые во власти и так далее, и так далее. Сегодня, наверное, из 15 партий, мы единственная партия, которая свою газету выпускает. А Интернет?! Кто сегодня может кому-то запретить выйти в Интернет, что-то высказывать и так далее, и так далее?

Юрий Козиятко:

Вы же еще зампредседателя Мингорисполкома, как мы знаем, и как мы сегодня об этом говорили, там вот 7 ноября как «День новостроек» Вас устраивает или нет? Вот в таком виде? Или вы все-таки как зампреда Мингорисполкома Вас устраивает: Вы хотели бы, чтобы 7 ноября открывалось метро, там, больницы, школы? Как лидеру коммунистов вам, наверное, хотелось бы, чтобы были более партийные лозунги?

Игорь Карпенко:

Вы знаете, для человека самое главное быть в гармонии самим с собой. У меня в этом плане все нормально. У меня нет раздвоения личности, там на работу, идеалы, еще что-то и так далее. Я еще раз говорю, сегодня, та власть, которая у нас в стране, все ее действия очень схожи с теми программными целями, которые есть у Коммунистической партии Беларуси. Естественно, если бы это шло в полнейшем разрезе с моими убеждениями, я бы набрался честности и сказал, я пишу заявление, я не могу работать в этой власти и так далее, и так далее, если я не могу на какие-то вопросы ответить.

Юрий Козиятко:

Но коммунизм уже не построят в Беларуси! Не пугайте молодое поколение!

Игорь Карпенко:

Мы не пугаем, дело в том, что нам и не надо пугать, изобретение коммунизма - это не изобретение большевиков. Дело в том, что коммунистические идеи восходят к раннему социализму-утопизму Томаса Мора, Кампанелле и так далее, и так далее.

Юрий Козиятко:

А все-таки в Беларуси что скорее будет: коммунизм или капитализм, Игорь Васильевич?

Игорь Карпенко:

Ну я бы сказал социализм.

Юрий Козиятко:

Спасибо! На этом мы закончим!

Я напомню, на вопросы программы отвечал Игорь Карпенко - первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, а еще и заместитель председателя Минского горисполкома.