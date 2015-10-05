Жены послов иностранны государств в Беларуси провели встречу в галерее Михаила Савицкого в Минске

Новости Беоаруси. В новом статусе 5 октября почуствовали себя и супруги новоиспеченных послов. Изучить малоизвестную для себя страну по полотнам знаменитых белорусских художников предложила супруга главы белорусского МИД Вера Полякова.

Поводов для встреч сразу два: это и предстоящая Неделя матери в Беларуси, и День города Минска, который в столице отметили с размахом. Местом встречи леди выбрали галерею Михаила Савицкого, где в эти дни проходит выставка Виктора Альшевского, посвященная Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Ганева, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Болгария в Республике Беларусь:

Мне нравится спокойствие, уют, радушность, хорошие парки, везде можно погулять, отдохнуть, в самом центре это.

Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Республики Беларусь:

Жены послов – огромные молодцы, потому что они очень много занимаются благотворительностью, они все время организовывают какие-то мероприятия, помогают деткам из детских домов, детям, которые обделены вниманием или болеют. Поэтому я считаю, что они ведут огромную работу. И я всячески, как супруга министра, стараюсь им в этом помогать, участвовать в мероприятиях. И я думаю, что вот это тот вклад, который мы, женщины, можем внести в тяжелый труд наших мужчин.