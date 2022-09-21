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Макей принял участие в неформальной встрече руководителей МИД стран ОДКБ

21 сентября 2022 20:14
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Вопросы национальности, религии и языка зачастую становятся инструментом и прикрытием для противозаконной деятельности. Об этом заявил Владимир Макей на заседании Генеральной ассамблеи ООН по случаю 30-летия Декларации о правах нацменьшинств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей принял участие в неформальной встрече руководителей МИД стран ОДКБ-1

Глава МИД обратил внимание на то, что соседние государства научились манипулировать информационными фейками. Однако подобные попытки влиять на политическую жизнь Беларуси проваливаются, так как граждане нашей страны уверенно и защищенно чувствуют себя неотъемлемой частью единого белорусского народа. Глава внешнеполитического ведомства также призвал к сохранению солидарности и взаимной поддержки в рамках Движения неприсоединения. Во время неформальной встречи руководителей министерств иностранных дел ОДКБ Владимир Макей назвал приоритетные для Беларуси направления для обсуждения на Генеральной ассамблее ООН: продвижение принципов справедливости, равноправия и многосторонности, уважения суверенитета государств-членов, недопустимости применения односторонних принудительных мер и санкций в нарушение Устава ООН.

# Международная политика # Владимир Макей # Фотофакт

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