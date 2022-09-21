Макей принял участие в неформальной встрече руководителей МИД стран ОДКБ

Вопросы национальности, религии и языка зачастую становятся инструментом и прикрытием для противозаконной деятельности. Об этом заявил Владимир Макей на заседании Генеральной ассамблеи ООН по случаю 30-летия Декларации о правах нацменьшинств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД обратил внимание на то, что соседние государства научились манипулировать информационными фейками. Однако подобные попытки влиять на политическую жизнь Беларуси проваливаются, так как граждане нашей страны уверенно и защищенно чувствуют себя неотъемлемой частью единого белорусского народа. Глава внешнеполитического ведомства также призвал к сохранению солидарности и взаимной поддержки в рамках Движения неприсоединения. Во время неформальной встречи руководителей министерств иностранных дел ОДКБ Владимир Макей назвал приоритетные для Беларуси направления для обсуждения на Генеральной ассамблее ООН: продвижение принципов справедливости, равноправия и многосторонности, уважения суверенитета государств-членов, недопустимости применения односторонних принудительных мер и санкций в нарушение Устава ООН.