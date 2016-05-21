Александр Лукашенко: «Ситуация на востоке Украины нуждается в новых инициативах и желательно духовных»

Новости Беларуси. Торжественный приём, дружественная встреча, схожесть взглядов и обмен подарками. В Апостольском дворце Ватикана 21 мая состоялась встреча Президента Беларуси с Папой Римским Франциском.

Александра Лукашенко принимали в Ватикане согласно давним традициям. Само же общение прошло в очень теплой и дружественной атмосфере. Уже после встречи Александр Лукашенко расскажет журналистам, что в разговоре с понтификом нашлось место и для серьезных вопросов, и для добрых шуток. 21 мая Александр Лукашенко встретился с Госсекретарем Ватикана и посетил выставку белорусских икон.

Встреча Александра Лукашенко и Папы Римского прошла в Апостольском дворце Ватикана. По традиции во дворе Святого Дамазо выстроился почетный караул швейцарских гвардейцев. Главу белорусского государства встретил префект Святого Престола. В сопровождении членов официальной делегации и почетных встречающих они прошли через залы Апостольского дворца к Папской библиотеке. Здесь Александра Лукашенко приветствовал понтифик Франциск.

Встреча Александра Лукашенко и понтифика Франциска продолжается 40 минут, из них 25 – Президент и Папа Римский общаются в формате «один на один». Общение проходит в очень теплой и дружественной атмосфере.

Уже в присутствии членов официальной делегации стороны обменялись подарками. Глава белорусского государства преподнес в дар понтифику копию креста Евфросинии Полоцкой и модель кареты – они сделаны из дерева с помощью уникальной техники резьбы. Также в подарок – уникальная голографическая икона.

Эти документы о Евангелии, охране природы и семье Папа Римский Франциск написал сам. Сегодня понтифик дарит их Александру Лукашенко. Еще один подарок – изображение оливкового дерева. В христианстве это символ мира. И именно мирную миссию, которую несет Беларусь, особо подчеркивает Папа Римский.

В завершении встречи Президент Беларуси и понтифик тепло попрощались. Александр Лукашенко пригласил Папу Римского приехать в Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приезжайте к нам. Вы получите столько сил и здоровья, сколько ни в одной точке мира. Это я вам обещаю.

После аудиенции у Папы Римского встреча Александра Лукашенко с Государственным секретарем Ватикана – это второе лицо в Святом престоле. Пьетро Паролин отвечает за политику и дипломатию, по аналогии со светской властью выполняет функции премьер-министра.

Александр Лукашенко и Пьетро Паролин хорошо знакомы. Госсекретарь Ватикана приезжал в Минск ровно через месяц после Нормандских переговоров, чтобы поблагодарить Беларусь за мирную позицию.

Ватикан — сокровищница мирового искусства. Сикстинская капелла с красивейшими фресками самого Микеланджело. И именно здесь всякий раз проходят выборы папы Римского. Собор Святого Петра — вторая по величине христианская церковь в мире. Ну и конечно, музеи Ватикана, где хранятся самые знаменитые полотна Рафаэля. На днях здесь открылась экспозиция белорусских икон. Сегодня ее посетил Александр Лукашенко.

Эту выставку уже назвали одним из важнейших событий Года культуры Беларуси. 33 уникальные иконы – от века 17-го до современности. Эти образы ценны и для католиков, и для православных.

Экспозицию готовили несколько месяцев. Позади кропотливая работа реставраторов и специалистов Национального художественого. Выставляться в Ватикане – огромная честь, тем более что специально для белорусских икон освободили постоянно действующую экспозицию.

Александр Лукашенко:

Мы уже с директором музея договорились: в следующий раз нам будут предоставлена значительно большая площадь. И мы с вами понтифика пригласим и втроем придем на выставку очередную.

После посещения выставки Александр Лукашенко задержался возле хора «Всехсвятский». Белорусский Президент был тронут проникновенным пением девушки и вручил ей памятный подарок. После Патриция призналась, что ее это поразило, впрочем как и событие в музее Ватикана.

Патриция Курганова:

Это грандиозное событие, к которому усиленно готовились. И лично я чувствую какой-то трепет. И мне очень приятно, что наша культура представлена здесь, в Ватикане. И я думаю, что и люди, которые здесь из Беларуси, и итальянцы очень интересуются и культурой, и историей.

Уже после осмотра экспозиции Александр Лукашенко пообщался с журналистами и подвел первые итоги исторической встречи с Папой Римским Франциском. Прошла она в очень дружественной и теплой атмосфере. Александр Лукашенко отметил схожесть его взглядов и жизненных принципов с теми, которых придерживается Папа Римский.

Александр Лукашенко:

Прошла она очень хорошо. Просто лучше не бывает, чтобы вы знали. Мы близки с ним идеологически, у нас одинаковые принципы и взгляды на мироустройство, на развитие, на те принципы, которые я проповедую как Президент. Так случилось, что они полностью совпадают с принципами, которых придерживается Папа Франциск. И на основании этого у нас состоялся очень душевный, теплый, приличный разговор. Понтифик абсолютно согласен с тем, что ему пора приехать в Беларусь. Он очень хорошо осведомлен о ситуации в Беларуси, как среди католиков, так и православных основных конфессий. Он очень хорошо знает о межконфессиональном согласии, которое царит у нас, о ситуации в социальной сфере, в экономике.

Александр Лукашенко отметил, что папе Римскому пора приехать в Беларусь и встретиться с Патриархом русской православной церкви на белорусской земле. Это общение могло бы поспособствовать миротворческому процессу.

Александр Лукашенко:

Я высказал мысль, что пора приехать в Беларусь и вместе с нашим патриархом встретиться с нашими жителями. Я уверен, что там будет не один миллион человек, которые бы хотели видеть вот это рукопожатие не в далекой Кубе в аэропорту, а на земле, которая находится в центре Европы и, слава богу, которую не затронули те катаклизмы (и он это тоже подчеркнул), которые произошли в постсоветских республиках и республиках Восточной Европы после распада Советского союза. Поэтому все в руках господа. Если он благословит, то наши высшие иерархии католической и православной церквей встретятся на белорусской земле. Думаю, что пригласят туда и представителей мусульманского мира, и иудеев, и других конфессий. Повод может быть разный, но самый святой повод, как предлагают наши священнослужители многие, – почесть, дань уважения погибшим в Первой и Второй мировой войне. Очень много времени понтифик интересовался ситуацией в регионе, особенно в связи с конфликтом в Украине. Честно скажу, я высказал свою позицию, что нынешнее состояние, ситуация на востоке Украины нуждается в новых инициативах и желательно духовных. И если бы два иерарха православной и католической церкви, встретившись… В данном случае я пригласил их в Беларусь. Пригласили бы священнослужителей и европейских, и украинских, и российских, и наших. Сели бы, поговорили, а потом все вместе перед миллионами паломников и белорусов помолились бы во имя мира. Думаю, что хорошая была бы инициатива в развитии тех минских договоренностей, которые когда-то начаты политиками.

Рассказал Александр Лукашенко и о мотивах своего визита в Италию и Ватикан. Перспективы у двух стран огромные. Уже обсуждаются совместные проекты. К примеру, по созданию в районе Бреста итальянского промышленного парка. Да и взаимный товарооборот можно и нужно нарастить.

Александр Лукашенко:

Италия всегда нас поддерживала в самые трудные времена. Италия и Ватикан (я их поблагодарил за это) очень много сделали для того, чтобы мы восстановили нормальные отношения с Европейским союзом. Мы этому уделяли определенную часть времени, особенно с Президентом Италии. И это причина моего первого визита на эту благодатную и священную землю. Я просто должен был поблагодарить этих людей, как и многие другие, за понимание того, что происходит в Беларуси, и за нормализацию этих отношений. Что касается перспектив, то они очень хорошие. Уже есть предложения и желание вернуться к тем проектам, о которых мы когда-то договаривались. Это технологический парк в районе Бреста. Там земля выделена 300 гектаров. Можем еще 100 гектаров под их предприятия. Самое интересно – это опыт уникальный у Италии в развитии малых и средних предприятий. Больше 90% экономики держится на этом. То, что нам нужно сегодня. Поэтому разговор был долгий, длительный. И я уверен, убежден, что он закончился на позитивной ноте с точки зрения перспектив.

Встречи Александра Лукашенко с понтификом и Президентом талии — события, которых ждали многие. И здесь, в Святом Престоле, и в Минске. И сегодня стороны уверены: уже совсем скоро достигнутые договоренности воплотятся в конкретные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.