Рискнет ли НАТО полностью заблокировать российский нефтяной экспорт через Балтику? Мнение политолога

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Трамп понимает, что такое Россия. Трамп действительно видит наши успехи на поле боя. Понимает, что дальше будет для него и, соответственно, для всего западного мира только хуже. А итог этого противостояния, если оно будет дальше так эскалироваться, только один – ядерная война. Трамп этого, конечно, не хочет. Он бизнесмен, он хочет зарабатывать деньги, а не похоронить мир. Но он не друг России, он партнер, с которым надо быть крайне аккуратным. А вот Британия сейчас занимает в вопросе блокады нашего нефтяного флота, и не только нефтяного флота, довольно жесткую позицию. И подстрекает к этому другие страны Альянса. Британия вне украинского конфликта и вне вообще конфликтов – это никто. Это мелкая Британия, которая еще мнит себя в памяти кем-то. И англичанка продолжает гадить. И вот здесь интересный момент. Конечно, сейчас, когда Путин разговаривает с Трампом на равных и Трамп с Путиным, соответственно, мы не должны как бы видеть эскалации, потому что мы понимаем, что блокада свободного судоходства – это казус белли однозначно. Но здесь возможен эксцесс-исполнитель в лице Британии. Легко. Потому что они категорически настроены против Трампа. Они не хотят вообще никаких договоров с Россией. Я не знаю почему. У нас двух «Посейдонов» достаточно, чтобы не было Британии вообще. То есть они в зоне риска сразу.

Про «Орешник» я уже даже не говорю, но тем не менее ведут себя вот так нагло. Видимо, от полной потери страха, недооценки России и недостатка образования, который просто не позволяет им эту оценку сделать. Поэтому я считаю провокации в Балтийском море возможными, а вот каким будет наш ответ, сложно сказать, здесь зависит все от нашей выдержки. Давайте вспомним, когда была холодная война, была попытка блокады свободного судоходства, блокада Кубы. Мы стояли в шаге от ядерного удара. Наша подлодка была готова нанести по авианосцу удар ядерной торпедой. Слава богу, этого не произошло. Сейчас, когда война не холодная, а в своей горячей фазе, гибридная война, как угодно называйте, это еще более опасно. Любая спичка, зажженная в Балтийской акватории, может вызвать мировой пожар. Здесь я очень надеюсь, что Трамп со своей стороны тоже даст какие-то предостережения своим партнерам.