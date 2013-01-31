Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства может пройти в первом квартале 2013 года

Новости Беларуси. Заседание Высшего госсовета Союзного государства может пройти уже в первом квартале 2013 года. Об этом сообщил сегодня госсекретарь Союзного государства на встрече с премьер-министром Беларуси.

Стороны отметили, что сотрудничество двух стран в последнее время активно развивается. В частности, в промышленности, машиностроении, электронике, биотехнологиях, науке и образовании. Речь шла и о более полном освоении природных ресурсов России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

В Российской Федерации ведь никому не приходит в голову создавать свой автомобиль большегрузный БелАЗ, потому что то, что делается Беларусью – этого достаточно, этого достаточно для российского рынка. Так и Беларуси тоже, наверное, не приходит в голову создавать какие-то продукты, которые поступают из России.

Но иногда в промышленной политике стороны могут идти параллельными путями и вступать в ненужную конкуренцию, когда ресурс можно использовать более рационально и, как бы, избежав конкуренции, создать, может быть, новый какой-то продукт.