В 2015 году в Беларуси планируют возвести в 2 раза больше жилья, чем в 2012 году

Новости Беларуси. Здание высотой в 165 метров может появится в восточной части Минска. Предположительно его построят напротив автовокзала «Московский». Об этом сообщили в министерстве архитектуры и строительства, где подвели итоги уходящего года.

Для отрасли он оказался вполне удачным: среди главных «событий» - открытие цементных заводов, линии по производству стекла, ввод объектов за рубежом. Все это позволило увеличить экспорт продукции и услуг. В ведомстве также рассказали о планах на ближайшие годы, в частности новой концепции строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Эта концепция жилищного строительства она определила вместе с программой социально-экономического развития Республики Беларусь до 2015 года динамику ввода жилья. Эта динамика достаточно напряженная, в 2015 году мы должны возводить в 2 раза больше, чем возвели в 2012 году. То есть мы должны построить по нашему прогнозу 9-9,5 миллионов метров квадратных жилья. Что для этого предполагает концепция жилищного строительства? Будут расширяться инструменты финансирования.