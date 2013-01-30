Иван Липницкий избран председателем Минского областного Совета депутатов XXVI созыва

Новости Беларуси. Председателем Минского областного Совета депутатов XXVI созыва избран Иван Липницкий. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов облсовета.

Иван Липницкий – заместитель министра здравоохранения Беларуси, депутат по Узденской избирательному округу. В течение 30 лет работал в сфере здравоохранения Минской области и 7 лет возглавлял областное управления охраны здоровья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, депутат Минского областного Совета депутатов Светлана Герасимович, которая ранее возглавляла депутатский корпус Минской области, пожелала коллеге успехов и подчеркнула важность работы областных депутатов.

Светлана Герасимович, председатель постоянной комиссии Совета Республики национального собрания, депутат Минского областного Совета депутатов:

Центральная область, столичная. Многое сделано и за последние годы. Мы всегда искали новые формы работы, не останавливались на том, что достигнуто. В области, как и в других областях, 26 (где-то больше, где-то меньше) общегосударственных программ, которые должны быть реализованы не только исполнительной властью, но и представительной с помощью депутатов.