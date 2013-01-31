Президент считает необходимым изменять избирательное законодательство с точки зрения востребованности обществом

Новости Беларуси. К изменению избирательного законодательства необходимо подходить с точки зрения востребованности обществом. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси на совещании по вопросу совершенствования избирательного законодательства.

Главный документ в этой сфере — Избирательный кодекс — действует с 2000 года. На его основании в стране провели республиканский референдум, четыре раза парламентские выборы, трижды выборы Президента и депутатов местных Советов. Это подтверждает то, что правовой механизм работает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В целом у нас выработан правовой механизм организации и проведения выборов. Он работает достаточно четко и эффективно. Конечно, как любая процедура, такой механизм не может оставаться в неизменной, застывшей форме, однако его совершенствование не должно привести к ломке уже устоявшихся и стабильно функционирующих институтов. Мы должны сегодня всесторонне объективно оценить предложения по изменению избирательного законодательства, подготовленные Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению, в соответствующих актах.

Можно присмотреться и к рекомендациям ОБСЕ, выработанным по итогам наблюдения за парламентскими выборами 2012 года. Однако это не означает, что мы согласны со всеми подходами ОБСЕ. Мы же прекрасно понимаем, чего хочет или хотят от нас люди из ОБСЕ. Мы это прекрасно знаем, мы уже это на практике пощупали, поэтому реагируя на их замечания, а там естественно есть нормальные замечания, мы должны видеть и тот подтекст, который стоит за этими предложениями.

И надо помнить, что мы совершенствуем наше национальное законодательство, исходя из интересов белорусского общества, а не по чьей-то указке. В данном случае как никогда верно применима белорусская народная мудрость: «Людей слухай, а свой розум май». Нам стоит отбросить все политизированные, надуманные, навязанные извне установки, но при этом внимательно проанализировать предложения, которые соответствуют нашим национальным интересам, которые мы можем сегодня принимать.

Центризбирком обобщил все предложения по улучшению избирательного кодекса. Были учтены замечания внутренних и международных наблюдателей. В ходе совещания обсудили, как расширить права участников избирательного процесса. В дискуссии участвовали руководитель администрации Президента, глава МИДа, госсекретарь Совета безопасности, спикер парламента.

Предполагается, что в мае ЦИК представит Александру Лукашенко законопроект, где и пропишет все изменения. Они будут соответствовать международным стандартам, но главное — национальным интересам. Предполагаемые нововведения озвучила глава Центризибиркома Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Что же касается иных предложений Центральной комиссии, а именно по переходу к принципу относительного большинства во время парламентских выборов уже в первом туре, что упростит избирательную кампанию и позволит всегда иметь эффективные выборы уже в первом туре, то есть, естественно, сократит и удешевит расходы. Вопросы по увеличению личных финансовых фондов кандидатов, о разрешении образования данных фондов и для депутатов местного уровня, раньше они таким правом не наделялись.

О введении некоторых, так сказать, упредительных мер в предвыборную агитацию, это касается прежде всего право на введение бойкота. Участники совещания согласились с предложениями Центральной комиссии о том, что деятельность, направленная на срыв выборов, должна быть выведена из избирательного законодательства и из предвыборной деятельности как таковой и вестись совершенно отдельно, но не кандидатами в депутаты.