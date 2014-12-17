Заседание в Парламенте Беларуси 17 декабря: проект закона о бюджете-2015, изменения в Налоговом и Уголовном Кодексах, законе о СМИ

Новости Беларуси. Проект закона о республиканском бюджете на 2015 год приняли белорусские депутаты во втором чтении. Традиционно главный финансовый документ страны сохранил социальную направленность. В его основе – снижение внешнего долга, повышение зарплат бюджетников. Впрочем, в нижней палате Парламента говорили 17 декабря не только деньгах.

В 2015 году страна планирует заработать более 156 триллионов рублей. Дискуссия о том, как потратить эти деньги, традиционно разворачивается в Парламенте в середине декабря.

Социальную направленность главного финансового документа уже можно назвать традиционной. Но в 2015 году будут и свои особенности: акценты на поддержку молодых семей и планы глобальной реконструкции дорожной сети страны.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Дорожный фонд: темп роста – 44%. Это значительный объем. Конечно, наш семейный капитал. Это правильная политика. Именно на данном этапе необходима поддержка молодым семьям, семьям, воспитывающим детей, решение демографических вопросов. Это крайне необходимо.

Также депутаты 17 декабря рассмотрели законопроекты об изменениях во внутренней и внешней политике, работы в сфере пограничной безопасности, судоходства.

Новые цифры и в Налоговом кодексе. Подоходный налог с 2015 года вырастет на 1% – до 13%. Это значит, что каждый работающий белорус в 2015 году в среднем пополнит казну на 100 долларов.

Александр Мякинник, заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Эти деньги будут направлены на поддержку семей, воспитывающих детей, то есть материнский капитал. Для данных целей будет направлено от 2,6 до 3,1 трлн рублей.

Внесены поправки и в закон о СМИ. В частности, конкретно прописана информация, запрещенная к распространению. Например, направленная на пропаганду войны и экстремистской деятельности.

После двух предупреждений средство массовой информации может быть исключено из госреестра. По сути, это означает остановку работы такого СМИ.

Отдельный разговор – об Интернете. Зарегистрировать все источники информации там физически невозможно. Но, по мнению министра, ответственность за содержание быть должна.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Де-факто то, что сегодня делается на целом ряде порталов, является средством массовой информации. Мне бы хотелось, чтобы они имели такие же права и обязанности, как и все другие журналисты. Чтобы сегодня владелец информационного ресурса нес ответственность за тот контент, который есть сегодня на этом ресурсе.

Во втором чтении утверждены поправки и в Уголовный Кодекс. Депутаты рассмотрели предложение о досудебном соглашении. Речь о том, чтобы не применять исключительную меру наказания к тем, кто заключил и полностью выполнил такое соглашение о сотрудничестве. То есть человек, совершивший умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, может быть приговорен не к смертной казни, а к пожизненному заключению.

Людмила Михалькова, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

При заключении досудебного соглашения лицом, совершившим умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, при выполнении им всех условий смертная казнь применяться, как в этом проекте предложено, не будет.

В случае одобрения верхней Палатой Парламента и Президентом изменения вступят в силу уже в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.