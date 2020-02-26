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Заседание трёхсторонней контактной группы пройдёт в Минске: какие темы обсудят

26 февраля 2020 10:58
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Новости Беларуси. Минск вновь стал площадкой для мирного диалога. Очередное заседание трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пройдёт 26 февраля в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Заседание трёхсторонней контактной группы пройдёт в Минске: какие темы обсудят-1

Как сообщила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, стороны продолжат дискуссию по разведению сил. Вопрос не удалось решить на предыдущей встрече.

Заседание трёхсторонней контактной группы пройдёт в Минске: какие темы обсудят-4

Одной из тем, как ожидается, станет обострение ситуации в Донбассе 18 февраля. Напомним, на минувшей неделе действующий режим прекращения огня был снова нарушен. В повестке сегодняшних переговоров также обмен удерживаемыми и имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. В центре внимания также вопросы социального и экономического характера. Переговоры уже идут на уровне подгрупп. 

# Международная политика # Хайди Грау # Фотофакт

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