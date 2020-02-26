Заседание трёхсторонней контактной группы пройдёт в Минске: какие темы обсудят
Новости Беларуси. Минск вновь стал площадкой для мирного диалога. Очередное заседание трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пройдёт 26 февраля в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, стороны продолжат дискуссию по разведению сил. Вопрос не удалось решить на предыдущей встрече.
Одной из тем, как ожидается, станет обострение ситуации в Донбассе 18 февраля. Напомним, на минувшей неделе действующий режим прекращения огня был снова нарушен. В повестке сегодняшних переговоров также обмен удерживаемыми и имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. В центре внимания также вопросы социального и экономического характера. Переговоры уже идут на уровне подгрупп.