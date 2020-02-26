Заседание трёхсторонней контактной группы пройдёт в Минске: какие темы обсудят

Новости Беларуси. Минск вновь стал площадкой для мирного диалога. Очередное заседание трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пройдёт 26 февраля в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из тем, как ожидается, станет обострение ситуации в Донбассе 18 февраля. Напомним, на минувшей неделе действующий режим прекращения огня был снова нарушен. В повестке сегодняшних переговоров также обмен удерживаемыми и имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. В центре внимания также вопросы социального и экономического характера. Переговоры уже идут на уровне подгрупп.