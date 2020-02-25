Прямой эфир

Макей: Сохраняя приверженность России, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом направлении

25 февраля 2020 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экспортные потери Беларуси за 2019 год из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти составили 2 миллиарда 55 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие цифры озвучил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где 25 февраля подвели итоги работы внешнеполитического ведомства. Ставка по-прежнему на многовекторность: сохраняя приверженность России, как стратегическому союзнику, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом направлении.

Макей: Сохраняя приверженность России, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом направлении-1

Глава ведомства отметил существенные подвижки в диалоге с США, а также более прагматичное взаимодействие с Евросоюзом. Традиционно интенсивными оставались политический диалог и двустороннее сотрудничество со странами СНГ и Грузией. Укреплялось взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, в том числе стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой.

Важным вектором работы оставались вопросы «визовой либерализации», защита интересов белорусских граждан за рубежом. В 2019-м в наши загранучреждения за различной помощью обратилось более 3 тысяч белорусов.

Макей: Сохраняя приверженность России, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом направлении-3
# МИД Беларуси # Владимир Макей

Другие новости рубрики

Все новости
«Союз продвигается. Интерес есть других стран». Назарбаев рассказал о перспективах развития ЕАЭС
25 февраля 2020 17:02

«Союз продвигается. Интерес есть других стран». Назарбаев рассказал о перспективах развития ЕАЭС

Рачков: «Мы и дальше будем использовать парламентские возможности для нормализации и улучшения двусторонних отношений с США»
25 февраля 2020 14:25

Рачков: «Мы и дальше будем использовать парламентские возможности для нормализации и улучшения двусторонних отношений с США»

Президенты стран ЕАЭС могут встретиться 19 мая в Минске
24 февраля 2020 18:21

Президенты стран ЕАЭС могут встретиться 19 мая в Минске