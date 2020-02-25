Макей: Сохраняя приверженность России, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом направлении

Новости Беларуси. Экспортные потери Беларуси за 2019 год из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти составили 2 миллиарда 55 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие цифры озвучил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где 25 февраля подвели итоги работы внешнеполитического ведомства. Ставка по-прежнему на многовекторность: сохраняя приверженность России, как стратегическому союзнику, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом направлении.