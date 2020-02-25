Макей: Сохраняя приверженность России, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом направлении

Новости Беларуси. Экспортные потери Беларуси за 2019 год из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти составили 2 миллиарда 55 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие цифры озвучил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где 25 февраля подвели итоги работы внешнеполитического ведомства. Ставка по-прежнему на многовекторность: сохраняя приверженность России, как стратегическому союзнику, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом направлении.
Глава ведомства отметил существенные подвижки в диалоге с США, а также более прагматичное взаимодействие с Евросоюзом. Традиционно интенсивными оставались политический диалог и двустороннее сотрудничество со странами СНГ и Грузией. Укреплялось взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, в том числе стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой.
Важным вектором работы оставались вопросы «визовой либерализации», защита интересов белорусских граждан за рубежом. В 2019-м в наши загранучреждения за различной помощью обратилось более 3 тысяч белорусов.