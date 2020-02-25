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«Союз продвигается. Интерес есть других стран». Назарбаев рассказал о перспективах развития ЕАЭС

25 февраля 2020 17:02
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Новости Беларуси. Председателю Коллегии ЕЭК будет оказана всемерная поддержка в укреплении Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом представителя нашей страны Михаила Мясниковича заверил Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана и почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета.

«Союз продвигается. Интерес есть других стран». Назарбаев рассказал о перспективах развития ЕАЭС-1

Стороны обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами ЕАЭС. Михаил Мясникович рассказал об итогах переговоров с руководством Казахстана и о дальнейшей работе Евразийской экономической комиссии.

Напомним, накануне в центре внимания были вопросы евразийской интеграции до 2025 года, создания единой базы технического регулирования и устранения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.

«Союз продвигается. Интерес есть других стран». Назарбаев рассказал о перспективах развития ЕАЭС-4

Нурсултан Назарбаев, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета:
Союз продвигается. Интерес есть других стран, которые хотят быть наблюдателями, хотят вступить в этот союз. Впереди большая работа. Интеграция с Европейским союзом когда-нибудь приведет к тому, что это выгодно – и Европейскому союзу, и нам – контактировать, сотрудничать. Поэтому мы будем поддерживать вас, я буду поддерживать. Как почетный председатель я еще раз желаю вам успеха.

Добавим, ранее Михаил Мясникович посетил Кыргызстан и Армению, где провел встречи с руководством этих стран. А спустя два дня его ждут в Беларуси.

«Союз продвигается. Интерес есть других стран». Назарбаев рассказал о перспективах развития ЕАЭС-7

# ЕАЭС # Михаил Мясникович # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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