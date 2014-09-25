Новости Украины. Украина подаст заявку на членство в Евросоюзе в 2020 году. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стратегию вступления государства в ЕС украинский лидер представит во время своей первой на посту главы государства пресс-конференции.

Тем временем, на юго-востоке Украины продолжают реализовывать основные пункты минского соглашения. Близятся к завершению восстановительные работы на железной дороге Донбасса. С сегодняшнего дня вернется на маршрут поезд Донецк-Севастополь.

Между тем, начался очередной обмен пленными между ополченцами и силовиками. Эта процедура проходит в формате «60 на 60».