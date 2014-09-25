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Украина подаст заявку на членство в Евросоюзе в 2020 году

25 сентября 2014 11:18
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Новости Украины. Украина подаст заявку на членство в Евросоюзе в 2020 году. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стратегию вступления государства в ЕС украинский лидер представит во время своей первой на посту главы государства пресс-конференции.

Тем временем, на юго-востоке Украины продолжают реализовывать основные пункты минского соглашения. Близятся к завершению восстановительные работы на железной дороге Донбасса. С сегодняшнего дня вернется на маршрут поезд Донецк-Севастополь.

Между тем, начался очередной обмен пленными между ополченцами и силовиками. Эта процедура проходит в формате «60 на 60».

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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