Очередные переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдут на следующей неделе

Новости Украины. Очередные переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдут уже на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, консультации будут в формате видеопереговоров.

К слову, украинский лидер празднует 26 сентября день рождения. С 49-летием Петра Порошенко поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На юго-востоке Украины продолжают реализовывать минские соглашения. В Донецке закончены ремонтные работы на главном водоканале.

Теперь коммунальщики пытаются стабилизировать городское водоснабжение. Близится к завершению и восстановление железнодорожного полотна на Донбассе. После месячного перерыва вновь возобновилось движение поездов в Крым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.