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Очередные переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдут на следующей неделе

26 сентября 2014 10:37
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Новости Украины. Очередные переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдут уже на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, консультации будут в формате видеопереговоров.

К слову, украинский лидер празднует 26 сентября день рождения. С 49-летием Петра Порошенко поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На юго-востоке Украины продолжают реализовывать минские соглашения. В Донецке закончены ремонтные работы на главном водоканале.

Теперь коммунальщики пытаются стабилизировать городское водоснабжение. Близится к завершению и восстановление железнодорожного полотна на Донбассе. После месячного перерыва вновь возобновилось движение поездов в Крым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Саммит в Минске 26 августа 2014 года

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