Что сейчас происходит в Азербайджане? Рассказал Вадим Гигин

Вадим Гигин:

Я бы не сказал, что здесь парадное настроение. Я не увидел этого. Да, много национальных флагов, в последнее время так было. Складывается ощущение по разговорам, что развитие событий это ожидалось, для большинства азербайджанцев, не только для политического и военного руководства, это не стало неожиданностью. Я думаю, что это был некий план даже. У меня складывается ощущение, что с октября-ноября 2020 года, когда завершались активные боевые действия в той фазе, было примерное преставление, что все к этому идет. Здесь воспринимают эти события чуть ли не как должное, что давно ждали.

Очень любопытно, что по радио передают обращения на русском и армянском языках к населению Нагорного Карабаха. Естественно, в успокоительном ключе, критикуют политическое руководство Нагорного Карабаха, постоянно показывают выступления Алиева, азербайджанских военных. Но хочу подчеркнуть, что такой эйфории, которая была после завершения боевых действий в 2020 году, здесь нет. Здесь обсуждаются вопросы, связанные с техническим воплощением тех договоренностей, которые связаны с Нагорным Карабахом: как осваивать территории, как брать под контроль – вот такой здесь настрой.

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