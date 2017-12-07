Наша страна выступает за разработку нового режима по контролю за обычными вооружениями: Макей на заседании ОБСЕ в Вене

Новости Беларуси. Потенциал ОБСЕ нужно использовать в полной мере для снижения рисков военной конфронтации в Европе. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей выступил на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. Это крупнейшее ежегодное мероприятие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Политик подчеркнул, что наша страна выступает за разработку нового режима по контролю за обычными вооружениями.