7 декабря Президент Беларуси принял ряд кадровых решений

Обновления коснулись в том числе дипломатического корпуса. Новые послы Беларуси отправятся в Аргентину и ЮАР, это Владимир Астапенко и Александр Сидорук. Появится также генеральный консул в КНР, на эту должность назначен Леонид Батяновский. Президент подчеркнул, что работу по дипломатическому блоку необходимо пересмотреть. Развивать свое присутствие необходимо там, где растет товарооборот и ориентироваться на перспективные направления и страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо серьезно сейчас посмотреть на работу наших загранпредставительств и посольств. Вот, допустим, Африка, сейчас обсуждаем. Нам надо определиться, с какими странами мы будем работать. Мы же не Китай и не Соединенные Штаты Америки со своими ресурсами и прочее, что пойдем во всю Африку. Нам нужны страны, где мы будем работать. Ну если мы побывали в Египте, посмотрели, мы побывали в Судане и так далее, там за что-то зацепились. И то еще надо смотреть на перспективу. Египет – да, это узловая важная страна, там уже начинаем работать.

Вот, посол в ЮАР. А что с ЮАР, какой у нас товарооборот? Какие у нас контакты с ЮАР? ЮАР уступает Зимбабве по нашим контактам. Поэтому нам надо в будущем посмотреть и, может быть, от каких-то посольств и уйти, если у нас там нет интереса и если там нет сотрудничества.

Нам надо четко определиться, что и на какие страны мы будем делать упор. И, может быть, в Зимбабве и не держать там сегодня представительство из 10 дипломатов. Может, там будет один посол и помощник на тот объем работ, который присутствует. Но мы уже заложим основу развития посольства. Если мы будем там развивать наше присутствие, если будет расти товарооборот, мы будем наращивать наше представительство. То есть пришло время еще раз пересмотреть нашу вот эту стратегию.