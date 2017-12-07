7 декабря Президент Беларуси принял ряд кадровых решений

Новости Беларуси. Переформатировать работу Министерства иностранных дел. Такую задачу перед ведомством поставил Глава государства сегодня, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Переформатировать работу Министерства иностранных дел. Такую задачу перед ведомством поставил Глава государства сегодня, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновления коснулись в том числе дипломатического корпуса. Новые послы Беларуси отправятся в Аргентину и ЮАР, это Владимир Астапенко и Александр Сидорук. Появится также генеральный консул в КНР, на эту должность назначен Леонид Батяновский. Президент подчеркнул, что работу по дипломатическому блоку необходимо пересмотреть. Развивать свое присутствие необходимо там, где растет товарооборот и ориентироваться на перспективные направления и страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо серьезно сейчас посмотреть на работу наших загранпредставительств и посольств. Вот, допустим, Африка, сейчас обсуждаем. Нам надо определиться, с какими странами мы будем работать. Мы же не Китай и не Соединенные Штаты Америки со своими ресурсами и прочее, что пойдем во всю Африку. Нам нужны страны, где мы будем работать. Ну если мы побывали в Египте, посмотрели, мы побывали в Судане и так далее, там за что-то зацепились. И то еще надо смотреть на перспективу. Египет – да, это узловая важная страна, там уже начинаем работать.
Вот, посол в ЮАР. А что с ЮАР, какой у нас товарооборот? Какие у нас контакты с ЮАР? ЮАР уступает Зимбабве по нашим контактам. Поэтому нам надо в будущем посмотреть и, может быть, от каких-то посольств и уйти, если у нас там нет интереса и если там нет сотрудничества.
Нам надо четко определиться, что и на какие страны мы будем делать упор. И, может быть, в Зимбабве и не держать там сегодня представительство из 10 дипломатов. Может, там будет один посол и помощник на тот объем работ, который присутствует. Но мы уже заложим основу развития посольства. Если мы будем там развивать наше присутствие, если будет расти товарооборот, мы будем наращивать наше представительство. То есть пришло время еще раз пересмотреть нашу вот эту стратегию.
Согласовывая назначения представителей местной власти, Президент отметил, что главное в их работе – справедливое отношение к людям, благоустройство доверенных им территорий и хозяйственность. Новые руководители будут в Горецком и Узденском райисполкомах – это Сергей Кулагин и Сергей Савицкий. Главой администрации Советского района Гомеля стал Сергей Редюк, Центрального – Дмитрий Лебедь.
Сергей Кулагин, председатель Горецкого райисполкома Могилевской области:
Глава государства поставил задачи провести выборы на «отлично» и навести порядок на земле. Это первоочередные. А в остальном разговор шел о людях, чтобы вливались в коллективе, соответственно, по справедливости к людям относились, не давали людей обижать.
Сергей Савицкий, председатель Узденского райисполкома Минской области:
Вопрос, который четко был несколько раз подчеркнут – это именно на следующий год наведение порядка на земле в стране, особенно в тех городах, на местах, также наведение порядка на сельскохозяйственных территориях и сельскохозяйственных предприятиях.
Александр Лукашенко согласовал также назначения Алины Корбут в должности ректора «Белорусского государственного университета культуры и искусств». Ирина Китурко возглавит «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».
Новые лица также в некоторых министерствах. Андрей Картун будет работать в должности заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли, Андрей Хмель стал заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Иван Смильгин – заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия – директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора, Михаил Мирончик – директором Департамента контроля качества образования Министерства образования, а Михаил Пучило возглавит «Белорусскую нефтяную компанию».