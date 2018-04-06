Заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в Минске 6 апреля. Какие темы на повестке дня?

Новости Беларуси. 6 апреля в Минске состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня – 12 вопросов, касающихся сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, а также взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества. Особое внимание планируется уделить вопросам безопасности, борьбы с преступностью и международным терроризмом, координации работы правоохранительных органов стран-участников.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Главы делегаций стран Содружества рассмотрят проекты соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, межгосударственные программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, положение о съезде учителей и работников образования государств-участников Содружества, а также о международном молодежном проекте государств-участников Содружества Независимых Государства – «Сто идей для СНГ».

Белорусскую делегацию на заседании возглавит министр иностранных дел Владимир Макей.