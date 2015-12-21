Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в Москве

Новости Беларуси. Борьба с «Исламским государством» и создание широкой коалиции для противодействия международному терроризму. О новых вызовах времени и, соответственно, новых подходах к коллективной безопасности сегодня, 21 декабря, в Москве говорили лидеры ОДКБ. В саммите Организации принял участие и Александр Лукашенко. Не обойдут тему общей безопасности главы государств и на Высшем Евразийском экономическом совете, который более часа назад начался в российской столице. Из Кремля передает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет белорусского президента встречали в аэропорту «Внуково». Ровно неделю назад Александр Лукашенко побывал в Москве с официальным визитом. Тогда речь шла о делах двусторонних, на уровне Союзного государства. Сегодня – интеграция интеграций в действии. Постсоветские республики будут говорить и об экономике, и о вопросах безопасности.

Алексей Мартиненок, СТВ:

На уровне президентов это уже 29-я встреча за всю историю ОДКБ. И в 17-й раз саммит принимает именно Москва. Все лидеры крупнейшего военно-политического блока континента около полудня собрались в Кремле.

Первые рукопожатия под вспышки интернационала корреспондентов – в красной гостиной. Это специальный зал, предназначенный для официальных церемоний и встреч.

Совет коллективной безопасности – это высший орган ОДКБ, организации, которая ни разу не участвовала в боевых операциях, но всегда нацелена на защиту от внешней агрессии.

Поводов скорректировать действия хватает. Главный из них – война на Ближнем Востоке, откуда миллионы беженцев хлынули в Европу. Как следствие – теракты. Борьбе с террором президенты посвятили совместное заявление, где отмечена реальная угроза не только государствам, но и базовым человеческим ценностям.

Главная действующая сила на Ближнем Востоке, безусловно, Россия. Но до единой коалиции по борьбе с терроризмом еще далеко. Президенты стран ОДКБ выступили за ее формирование на основе Устава ООН и международного права. Организация договора о коллективной безопасности также подтвердила необходимость перекрытия каналов финансирования боевиков ИГИЛ.

Отдельно разговор пошел об инциденте с российским самолетом, сбитом турецкими ВВС. Этот шаг Анкары не направлен на консолидацию усилий по борьбе с терроризмом, – отметил Серж Саргсян. Председательствующая в ОДКБ Армения подвела итог разговора от имени всех участников.

Серж Саргсян, президент Республики Армения:

Провели очень продуктивный, прямой разговор в узком кругу. Подтвердили нашу готовность последовательно укреплять силовой потенциал ОДКБ, наращивать контртеррористическую составляющую, повышать боеготовность КСОР (прим.: Коллективные силы оперативного реагирования) с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам.

Говорили о ходе реализации договоренностей, достигнутых на прошлой встрече в Душанбе. Коснулись вопроса плана мероприятий по реализации решений сентябрьской сессии и приоритетов, предложенных Республикой Армения на период председательства в организации.

После короткого рабочего обеда уже пять президентов вернулись к переговорам. Евразийский экономический союз подвел итоги первого года работы объединения.

Председательство Беларуси в организации проходило в непростых условиях.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас сегодня какой-то получился напряженный день. И первое заседание, думали, что будет простым, а оно оказалось не простым, но продуктивным. Мы обсудили все вопросы и тактического, и стратегического характера взаимоотношений.

Конфликт в Украине, разрушительные взаимные санкции России и Запада, продолжают падать цены на нефть… Взаимная торговля Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России дала серьезный сбой.