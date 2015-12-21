Владимира Колтовича, нового руководителя Министерства торговли Беларуси, представили коллективу ведомства

Новости Беларуси. Коллективу Министерства торговли 21 декабря представили нового руководителя. Им стал Владимир Колтович. Премьер-министр нашей страны сразу обозначил и задачи перед новоиспеченным главой ведомства.

Андрей Кобяков, премьер-министр республики Беларусь:

Минторгом, в принципе, сделано немало, но это ваша основная функция. Вы должны всемерно развивать конкуренцию и вы должны проводить на внутреннем рынке, прежде всего на рынке потребительских товаров, активную антимонопольную политику.

Владимир Колтович уже не новичок в сфере торговли. Свою карьеру начинал в одном из магазинов Червеня. Также работал в главном управлении потребительского рынка, а с октября 2009 года был заместителем министра торговли. Затем стал заместителем председателя Мингорисполкома, отвечал за сферу торговли и услуг. С начала 2013 года он был советником-посланником белорусского посольства в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Те задачи, которые поставлены, актуальны всегда. Это обеспечение добросовестной конкуренции на рынке. Новое – это условия работы рынка в системе ЕврАзЭС. Естественно, сохранение и повышение уровня культуры обслуживания покупателей, районирование торговли, соблюдение баланса интересов государственного и частного бизнеса.