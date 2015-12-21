Совет Организации Договора о коллективной безопасности проходит в Москве

Новости России. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет с главой белорусского государства на борту приземлился в аэропорту «Внуково-2» 21 декабря утром.

В Москве Александр Лукашенко примет участие сразу в двух крупных встречах на уровне глав государств: Совете Организации Договора о коллективной безопасности и Высшем Евразийском экономическом совете. На повестке дня саммита ОДКБ, который проходит в эти минуты, актуальные проблемы международной безопасности и возможные шаги Организации по их решению.

В центре внимания участников встречи в формате ЕАЭС – деятельность Евразийской экономической комиссии, сотрудничество в области либерализации автомобильных перевозок, взаимодействие ЕАЭС с другими международными организациями и межгосударственными объединениями.

Предыдущий саммит ОДКБ прошел в Таджикистане в сентябре 2015 года. Тогда лидеры стран-участниц Организации прошлись по всей мировой повестке, но ключевой темой стала террористическая угроза. А в рамках Высшего Евразийского экономического совета главы государств встречались в октябре в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.