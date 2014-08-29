Руководство Украины хочет вступить в НАТО, НАТО не против

Новости Украины. 29 августа Совет НАТО в Брюсселе собрался на внеплановое заседание по ситуации на юго-востоке страны. Сразу же по его окончанию начнёт работу комиссия Украина-НАТО на уровне послов. А меж тем, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство страны намерено внести в Верховную раду закон об отмене внеблокового статуса. В случае принятия документа, страна может возобновить курс на членство в НАТО. Тем временем, ОБСЕ готовится разместить своих наблюдателей в Мариуполе и Новоазовске, чтобы составить общее представление о ситуации в регионе. Александр Добриян передает из украинской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в Совете безопасности ООН была заблокирована российская резолюция про прекращению огня на востоке Украины.

А сегодня в организации подсчитали число жертв конфликта.

Так с середины апреля на востоке Украины погибли 2593 человека. С учетом жертв малазийского «Боинга» эта цифра возрастает до 3 тысяч. По словам помощника генерального секретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича, в период с середины апреля до середины июля в конфликте ежедневно гибло 11 человек. За последний месяц эта цифра достигла 36 человек в сутки. И продолжает расти. Кроме того, различные вооруженные группировки в Украине удерживают под стражей до полутысячи человек.

На фоне непрекращающегося кровопролития на Донбассе Украина заявила о желании отказаться от внеблокового статуса, прописанного в конституции страны. Проект закона, предложенный правительством, должны рассмотреть в Верховной Раде. В свою очередь, представители НАТО открыто заявляют, что при соблюдении ряда условий Украина может стать членом этого военного блока.

Кстати, сегодня украинский вопрос был в центре внимания и Совета НАТО, а уже завтра ситуацию в Украине будут обсуждать и в Совете ЕС. Однако более реальных действий в украинском МИДе ждут и от работы контактной группы в Минске.

Евгений Перебийнос, директор департамента информационной политики МИД Украины:

Мы надеемся, что уже в ближайшие дни, часы активизируется работа трехсторонней контактной группы, которая по договоренности сторон имеет все полномочия обсуждать весь комплекс вопросов.

Проводить регулярные встречи группы в Минске предложил президент Украины Пётр Порошенко 26 августа в ходе саммита в формате Таможенный союз — Украина — Евросоюз и все участники его поддержали. Трёхсторонняя контактная группа должна возобновить свою работу в ближайшие дни.