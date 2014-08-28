Пётр Порошенко отменил визит в Турцию из-за «вторжения российских войск» и созвал Совет Национальной безопасности

Новости Украины. Совбез ООН 28 августа вечером на экстренном заседании обсудит ситуацию на Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время телеобращения к украинскому народу президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские войска вторглись на территорию страны. Из-за этого он отменил свой визит в Турцию и срочно созвал Совет Национальной безопасности и обороны.

Петр Порошенко, президент Украины:

В связи с фактическим введением российских войск на территорию Украины, мною было принято решение об отмене визита в Турцию, несмотря на то, что там было запланировано семь важных двусторонних переговоров, которые очень необходимы Украине. Мною сегодня будет собрано заседание Совета безопасности Украины, где будет разработан план наших действий в связи с изменением ситуации.

Решение об использовании Россией Вооруженных сил за рубежом может быть принято президентом только с согласия Совета Федерации. Как заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, такого запроса в верхнюю палату не поступало.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келин также опроверг обвинения украинской стороны.

Андрей Келин, постоянный представитель России в ОБСЕ:

Никаких российских колонн нет. Наших партнеров интересовала не гуманитарная ситуация на юго-востоке Украины, а некие мифические российские колонны боевой техники, которые якобы сейчас идут на Новоазовск. Об этом говорит только украинский постпред. Никто другой таких сведений не имеет. Никаких, конечно, колонн нет.

Тем временем в Киеве возле здания Администрации Президента собралось около 500 митингующих. Они требуют помочь батальонам в Иловайске, взять под контроль или вывести всех бойцов из окружения. Между тем, Порошенко возложил ответственность за ситуацию в Иловайске на руководителей подразделений, бросивших линию обороны.