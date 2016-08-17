Члены миссии ОБСЕ встретились с Андреем Шорцем 17 августа

Новости Беларуси. Главной политической темой в эти дни остаётся предвыборная парламентская кампания. Помимо основной группы наблюдателей от ОБСЕ, в которую входит 10 человек, в Беларуси работает ещё 20 групп по два представителя в каждой.

За ходом избирательной кампании они наблюдают по всей стране. Об этом 17 августа члены миссии рассказали во время встречи с мэром столицы Андреем Шорцем.

Одна из групп наблюдателей в рамках мониторнига сегодня посетила Столичное телевидение. Наш телеканал предоставляет кандидатам в депутаты от минской области эфирное время для выступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.