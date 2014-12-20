Новости Беларуси. Запрет на поставки продовольственной продукции белорусских предприятий Россия может снять 23 декабря. Об этом сообщил 20 декабря вице-премьер Михаил Русый. Стороны договорились рассмотреть вопросы о возобновлении экспорта на российский рынок ряда предприятий, которые попали под эмбарго.

Напомним, в октябре Россия запретила поставки продукции более 20 белорусским предприятиям якобы в связи с несоответствием санитарным нормам. Ветслужбы двух стран вели совместные проверки на предприятиях. С 12 из них запрет уже снят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Получили мы те замечания, которые нам в письменном виде высказаны. Если надо, все оперативно устраним. В принципе, продукция идет. Я смотрю, склады довольно активно снижаются. Должны быть отработана система взаимодействия, взаимооповещения, поэтому такая методология нарабатывается. Подключилась к этой работе наша Евразийская экономическая комиссия. Они приняли решение, что в течение 10 дней все такие претензии рассматриваются на комиссии.